Lösung bis Winter
Trainersuche: Bedient sich Austria beim Konkurrenten?
Mit Platz elf war Stephan Helm für die Entscheidungsträger bei den Veilchen nicht mehr tragbar, einen sofortigen Ersatz hatten sie aber noch nicht parat.
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Deshalb sitzt aktuell Uhlig auf der Trainerbank, eigentlich Cheftrainer der Young Violets in der 2. Liga.
Uhlig nur bis Jahresende geplant
So groß die Hoffnungen in den 33-Jährigen auch sind, wurde in der Aussendung bereits erwähnt, dass dieser nur bis Jahresende einspringen soll.
Sollte Uhlig übermäßig gut performen, wäre wohl auch ein längeres Engagement möglich. Dennoch läuft die Suche von Sportvorstand Tomas Zorn im Hintergrund auf Hochtouren.
Nun drang der erste Name nach außen: Laut Medienberichten ist Philipp Semlic von der WSG Tirol ein Wunschkandidat in Wien-Favoriten.
Marko Stankovic plädiert für Semlic
Der 43-Jährige ist bei den Wattenern in seiner dritten Saison, ein Meister-Playoff blieb ihm bislang verwehrt, zudem blickt er auf einen Punkteschnitt von 1,27.
Was Semlic für Sky-Experte Marko Stankovic aber zu der Aussage führte, er sei "DER Kandidat" für die Austria? Laut dem Ex-Austrianer spielt dieser einen "coolen Fußball" und könnte sie zurück zum Slogan "Freunde des gepflegten Fußballs" führen.
WSG statistisch unter den Top-Teams
Zumindest in dieser Spielzeit lässt sich diese Behauptung mit Statistiken (laut Opta) untermauern. Die Tiroler sind neben Salzburg, LASK, Rapid und der Austria das einzige Team mit durchschnittlich mehr Ballbesitz als der Gegner. Der Wert liegt gleichauf mit den Veilchen bei 50,5 Prozent.
Zudem befindet sich das Semlic-Team jeweils unter den besten Sechs für Kontakte im Strafraum (253/5. Platz), genaue Pässe pro Spiel (359,1 & 81,3%/4.), Großchancen (27/6.), Schüsse aufs Tor pro Spiel (4,5/6.) und Expected Goals (14,6 xG/6.) – in jeder Metrik liegen sie damit vor den Violetten.
Philipp Semlic mit Ausstiegsklausel?
Stankovic außerdem: Laut seinen Informationen hat Semlic bei der WSG eine Ausstiegsklausel für das Ausland und die Bundesliga, wobei letztere sogar niedriger ausfallen soll.
Schon bei Uhlig hieß es, die Entwicklung spielt bei der Beurteilung eine große Rolle, nicht nur die Ergebnisse. Bis zum Winter soll die Austria eine Entscheidung fällen wollen.
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