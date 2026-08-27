Trump benennt See um: "Lake America"

US-Präsident Donald Trump hat per Dekret die Umbenennung von Lake Ontario in Lake America angeordnet. Der Schritt erfolgt im Zuge eines eskalierenden Handelskonflikts mit Kanada.

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"Ich schätze, der Zweck besteht mehr als alles andere darin, dass wir den Namen von Lake Ontario mit sofortiger Wirkung in Lake America ändern werden. Das passiert genau jetzt, während ich das Dekret unterzeichne", sagte Trump im Oval Office. Die unterzeichnete Anordnung weist Minister Burgum und das Innenministerium an, das Geographic Names Information Service entsprechend zu aktualisieren. Nach Trumps Angaben befindet sich der Großteil des Sees auf US-Territorium. Tatsächlich liegt Lake Ontario an der Grenze zwischen dem US-Bundesstaat New York und der kanadischen Provinz Ontario. Das Gewässer wird seit mehr als einem Jahrhundert unter dem Grenzgewässervertrag von 1909 gemeinsam verwaltet.

Hohe Zölle und scharfe Kritik

Der Schritt folgt auf gescheiterte Handelsgespräche am Freitag und einen Wortwechsel mit Kanadas Premierminister Mark Carney. Trump kündigte an, die Zölle auf Autos, Lkws, Autoteile und Stahl aus Kanada bis 2027 auf 50 Prozent anzuheben. Auf Truth Social schrieb der Präsident: "Beim Handel und auch in anderer Hinsicht gehören sie zu den schwierigsten Nationen der Welt. Sie fühlen sich im Recht, und doch brauchen wir Kanada nicht, sie brauchen uns."

Vorwürfe bezüglich Verteidigung und Eisbrechern

Auf die Frage nach der Ursache für die Maßnahmen verwies Trump auf die Verteidigungsausgaben und wirtschaftliche Streitigkeiten. "Wir verteidigen Kanada für nichts, wir bekommen nichts", erklärte der Präsident. Er fügte hinzu: "Wir lieben die Menschen in Kanada, aber ihre Vertreter machen keine angemessene Arbeit." Als Beispiel nannte er den Erwerb von 11 neuen Eisbrechern durch die USA, die Kanada nutzen wolle, ohne dafür zu bezahlen: "Sie bezahlen für nichts und wollen wie ein Staat behandelt werden, aber sie sind kein Staat."

Mögliche Namensänderungen bei den Ozeanen

Zudem deutete Trump an, dass künftig auch die Ozeane im Fokus stehen könnten. Er verwies darauf, dass der Golf von Mexiko bereits geändert worden sei und nun routinemäßig als Golf von Amerika bezeichnet werde. "Wenn man darüber nachdenkt, haben wir einen Golf und wir haben einen See. Jetzt brauchen wir nur noch einen Ozean. Vielleicht müssen wir also den Namen des Atlantiks und/oder des Pazifiks ändern", merkte Trump an.