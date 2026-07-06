Trump spottet über Meloni: "Brauchen einstweilige Verfügung"

US-Präsident Donald Trump hat seine jüngst begonnenen, öffentlichen Angriffe auf die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mit einem weiteren Beitrag auf seiner Plattform Truth Social verschärft.

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US-Präsident Donald Trump hat seine jüngst begonnenen, öffentlichen Angriffe auf die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mit einem weiteren Beitrag auf seiner Plattform Truth Social verschärft. Er veröffentlichte ein Bild, das ihn gemeinsam mit Meloni zeigt und mit den Worten: "Restraining order needed" - Eine einstweilige Verfügung ist nötig. Der Beitrag erschien kurz vor dem NATO-Gipfel in Ankara, an dem beide teilnehmen.

© Truth Social

Das Posting ist die jüngste Zuspitzung eines seit Wochen dauernden Streits zwischen den beiden Politikern. Nach dem G7-Gipfel in Evian hatte Trump behauptet, Meloni habe ihn um ein gemeinsames Foto gebeten. Die italienische Regierungschefin wies dies öffentlich zurück und erklärte, weder sie noch Italien müssten um etwas betteln. Hintergrund des Streits dürfte aus der Sicht Trumps mangelnde Unterstützung im Krieg gegen den Iran sein. Zuvor galt die rechte Meloni geradezu als DIE "Trump-Versteherin" in Europa.

NATO-Gipfel in Ankara

Die neue Polemik erfolgte unmittelbar vor dem NATO-Gipfel am 7. und 8. Juli in der türkischen Hauptstadt Ankara, bei dem die Staats- und Regierungschefs der Bündnisstaaten über die weitere Ausrichtung des Verteidigungsbündnisses, das Trump stark durcheinandergewirbelt hat, beraten wollen. Im Mittelpunkt stehen erneut die Verteidigungsausgaben der europäischen Mitgliedstaaten und das von den USA geforderte Ziel, fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung bereitzustellen. Trump hatte zugleich die Bündnistreue der USA infrage gestellt.

Der italienische Verteidigungsminister Guido Crosetto zeigte sich im Vorfeld zuversichtlich, dass der Gipfel zu einer Einigung führen könne. Zugleich räumte er ein, dass das Verhalten Trumps schwer vorhersehbar bleibe. Beobachter erwarten, dass der relativ neue Konflikt zwischen Trump und Meloni die Gespräche am Rande des Treffens zusätzlich belasten könnte.