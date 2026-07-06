Horror-Taifun zieht Spur der Verwüstung

Der Supertaifun "Bavi" ist auf der Insel Rota in den US-Außengebieten im Pazifik auf Land getroffen und hat dort Behördenangaben zufolge "erhebliche Schäden" angerichtet.

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"Hier im Einsatzzentrum des Bürgermeisters von Rota haben wir mit starken Winden und Überschwemmungen zu kämpfen", sagte eine Sprecherin. Einige der 1.500 Bewohner hätten bereits "erhebliche Schäden" gemeldet, fügte sie hinzu.

Der US-Wetterdienst (NWS) teilte mit, der Taifun ziehe mit Windgeschwindigkeiten von 290 Stundenkilometern über die Insel hinweg. Im Vorfeld hatte der NWS von einem "sehr gefährlichen" Taifun gesprochen. Nun warnte er vor "katastrophalen Schäden und einer lebensbedrohlichen Lage".

© APA/AFP/YUICHI YAMAZAKI

Wetterdienst warnte vor langen Stromausfällen

Der Wetterdienst hatte zudem erklärt, ein direkter Treffer auf Rota würde den größten Teil der Insel "für Wochen, vielleicht sogar länger, unbewohnbar" machen. Stromausfälle könnten Wochen, möglicherweise sogar Monate dauern, warnte der NWS. Der Wirbelsturm sorgte auf den benachbarten Inseln Guam und den Nördlichen Marianen bereits vor seiner Ankunft für starken Wind und heftigen Regen. Rota ist die südlichste Insel der Nördlichen Marianen. Insgesamt leben etwa 210.000 Menschen in den beiden US-Territorien. Im April hatte der Supertaifun "Sinlaku" zu Stromausfällen für Zehntausende Menschen geführt.