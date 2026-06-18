Orban in der Hofburg
Ursprung Buam bis Blanco: So läuft 70er-Feier der FPÖ
"Volksfest" geplant, in der Hofburg ein Festakt.
Mit etwas Verspätung - das offizielle Jubiläumsdatum war schon im April - feiert die FPÖ ihren 70er nach. Geplant ist ein Festakt in der Hofburg sowie ein Volksfest am Stephansplatz.
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In der Hofburg werden auch zahlreiche internationale Gäste erwartet, darunter die AfD-Führungsspitze Alice Weidel und Tino Chrupalla, der niederländische PVV-Vorsitzende Geert Wilders sowie der frühere ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán. Er verlor im April die Wahl gegen seinen Herausforderer Péter Magyar.
"Volksfest" am Stephansplatz
Von FPÖ-Seite werden - neben Parteichef Herbert Kickl - der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek sowie Nationalratspräsident Walter Rosenkranz eine Rede halten.
Nur wenige hundert Meter Luftlinie entfernt, am Stephansplatz, steigt indes das "Volksfest" der Freiheitlichen zur 70-Jahr-Feier. Startschuss für die blauen Feierlichkeiten ist hier schon um 14 Uhr. Insgesamt stehen sechs Musik-Acts am Programm.
- 14 Uhr: Die Grubertaler
- 15 Uhr: Die Ursprung Buam
- 16 Uhr: Udo Wenders
- 17 Uhr: Hannah
- 18 Uhr: John-Otti-Band
- 19 Uhr: Roberto Blanco
Kickl-Rede um 18 Uhr
Für 18 Uhr ist eine Rede von FPÖ-Chef Herbert Kickl angesetzt.
Die Feierlichkeiten am Stephansplatz sind bis 21 Uhr angesetzt. Danach findet das "Austria First Clubbing" statt.
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