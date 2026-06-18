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Orban in der Hofburg

Ursprung Buam bis Blanco: So läuft 70er-Feier der FPÖ

© APA / FPÖ (oe24 Montage)
Am Samstag feiert die FPÖ ihren 70er. Am Stephansplatz ist ein
"Volksfest" geplant, in der Hofburg ein Festakt.
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Mit etwas Verspätung - das offizielle Jubiläumsdatum war schon im April - feiert die FPÖ ihren 70er nach. Geplant ist ein Festakt in der Hofburg sowie ein Volksfest am Stephansplatz.

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In der Hofburg werden auch zahlreiche internationale Gäste erwartet, darunter die AfD-Führungsspitze Alice Weidel und Tino Chrupalla, der niederländische PVV-Vorsitzende Geert Wilders sowie der frühere ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán. Er verlor im April die Wahl gegen seinen Herausforderer Péter Magyar.

"Volksfest" am Stephansplatz

Von FPÖ-Seite werden - neben Parteichef Herbert Kickl - der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek sowie Nationalratspräsident Walter Rosenkranz eine Rede halten.

Nur wenige hundert Meter Luftlinie entfernt, am Stephansplatz, steigt indes das "Volksfest" der Freiheitlichen zur 70-Jahr-Feier. Startschuss für die blauen Feierlichkeiten ist hier schon um 14 Uhr. Insgesamt stehen sechs Musik-Acts am Programm.

  • 14 Uhr: Die Grubertaler
  • 15 Uhr: Die Ursprung Buam
  • 16 Uhr: Udo Wenders
  • 17 Uhr: Hannah
  • 18 Uhr: John-Otti-Band
  • 19 Uhr: Roberto Blanco
Roberto Blanco singt beim FPÖ-Event. © Getty Images

Kickl-Rede um 18 Uhr

Für 18 Uhr ist eine Rede von FPÖ-Chef Herbert Kickl angesetzt.

Die Feierlichkeiten am Stephansplatz sind bis 21 Uhr angesetzt. Danach findet das "Austria First Clubbing" statt.

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