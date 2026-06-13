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Über Straße von Hormuz

US-Militär schießt iranische Drohnen ab

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Iran richtet Behörde zur Kontrolle der Hormuz-Straße ein
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Das US-Militär hat nach eigenen Angaben mehrere iranische Drohnenangriffe auf Schiffe in der Straße von Hormuz abgewehrt.
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"Die US-Streitkräfte haben sie alle in den letzten Stunden abgeschossen, während der Schiffsverkehr durch die Meerenge ungehindert weiterfließt", teilte das zuständige US-Regionalkommando Centcom mit. Die Meerenge bleibe für den Schiffsverkehr geöffnet. Das US-Militär machte keine weiteren Angaben - auch nicht zur Zahl abgeschossener Drohnen.

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US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt erklärt, das Militär habe mehrere Tanker durch die Meerenge gebracht. Die Durchfahrt einzelner Schiffe lässt sich jedoch nicht mit den hohen Transitmengen vor dem Iran-Krieg vergleichen: Noch Anfang des Jahres fuhren Berichten zufolge täglich um die 130 Schiffe ungehindert durch die Meerenge.

Die Straße von Hormuz ist als Exportroute für Öl, Flüssiggas und Dünger aus den Staaten des Persischen Golfs von großer Bedeutung für die Weltwirtschaft.

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