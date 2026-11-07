USA jagen jetzt Irans geheime Atom-Forscher

Kopfgeld aus Washington: Die US-Regierung greift im Atom-Streit mit dem Iran zu einer drastischen Maßnahme.

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Für geheime Informationen über das Atomprogramm der Mullahs zahlen die Amerikaner jetzt die unfassbare Summe von 20 Millionen Dollar (rund 17 Millionen Euro).

Trump: "Sie hätten den Nahen Osten vernichtet"

Hinweisgeber könnten zudem bei einer "möglichen Umsiedlung" unterstützt werden, erklärte das für die Golfregion zuständige US-Militärkommando CENTCOM am Freitag (Ortszeit). Gesucht werden demnach etwa Informationen zu iranischen Atomanlagen, Ausrüstung und Mitarbeitern des Atomprogramms, beispielsweise Wissenschaftern.

US-Präsident Donald Trump hatte in den vergangenen Monaten mehrmals verkündet, die US-Armee habe bei ihren Ende Februar begonnen Angriffen auf den Iran das dortige Atomprogramm quasi vollständig vernichtet. "Wenn wir den Iran nicht angegriffen hätten, gäbe es Israel heute nicht mehr", sagte Trump zuletzt am Freitagabend. "Wenn sie Atom hätten, hätten sie Atom eingesetzt. Sie hätten den Nahen Osten vernichtet."

Zu Wochenbeginn hatte Trump dagegen gesagt, es gebe noch "ein oder zwei Anlagen" im Iran, um die sich die USA "kümmern" müssten, darunter einen mutmaßlichen Atomkomplex unter dem Berg Kolang 200 Kilometer südlich von Teheran.