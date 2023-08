Pilz holte bei Kletter-WM in Bern Kombi-Silber

Jessica Pilz hat bei den Kletter-Weltmeisterschaften in Bern Silber in der Kombination erobert.

Die 26-Jährige erledigte am Freitagabend im Finale das Bouldern als Drittbeste, bevor sie sich im anschließenden Vorstieg noch auf den zweiten Rang verbesserte. Der WM-Titel ging an die slowenische Favoritin Janja Garnbret, Bronze an die Japanerin Ai Mori. Für Pilz ist es die vierte WM-Medaille ihrer Karriere, die zudem auch das Olympia-Ticket für Paris bedeutet.

Die in Innsbruck lebende Niederösterreicherin hatte als Sechste das Finale der besten Acht erreicht und lief dort zu Höchstleistungen auf. Im Boulder-Teil gelangen der ÖKV-Athletin zwei Tops sowie 69 Punkte, im Vorstieg schaffte sie eine 48+-Wertung bzw. 88,1 Zähler. Ihre Gesamt-Punktzahl von 157,1 wurde nur mehr von Garnbret getoppt (177,0), die schon Boulder-Gold und Vorstiegs-Silber geholt hatte.

Pilz hatte in Innsbruck 2018 WM-Gold im Vorstieg gewonnen und Bronze in der Kombination, drei Jahre später kam in Moskau Kombi-Gold dazu. Mit Silber komplettierte sie nun ihren Medaillensatz bei Weltmeisterschaften. Das Männer-Finale geht am Samstag (16.00) mit Jakob Schubert über die Bühne.