Kane-Flieger in Bayern gelandet

Der Privatjet mit der Kennung DCAWO ist um etwa 19.09 Uhr in Oberpfaffenhofen südlich von München gelandet.

"Jetzt ist er da!", titeln deutsche Medien: Der britische Fußball-Superstar, der für 100 Millionen Euro fixe Ablöse plus 20 Millionen Euro an möglichen Bonus-Zahlungen von Tottenham zum FC Bayern wechselt, ist um etwa 19.09 Uhr in Oberpfaffenhofen südlich von München gelandet.

Irre: Zwischenzeitlich verfolgten mehr als 60.000 Menschen den Flug von Harry Kane von England nach Deutschland auf "Flightradar24".

Am Flughafen in Oberpfaffenhofen steht bereits ein roter Audi e-tron für den Bayern-Neuzugang bereit. Im Anschluss absolviert er seinen Medizincheck. Der Engländer erhält beim FC Bayern München einen Vertrag bis 2027.

