Verrückter Plan: Sommer-Olympia im Winter

Der Wüstenstaat will nach der Fußball-WM 2022 jetzt auch Olympia austragen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Glühende Hitze im Sommer, klimatisierte Stadien und ein völlig auf den Kopf gestellter Sportkalender: Katar will es wieder tun. Nach der umstrittenen Fußball-Weltmeisterschaft 2022 fasst der Wüstenstaat das nächste ganz große Sport-Event ins Auge: die Olympischen Sommerspiele 2036.

Doch wer glaubt, dass die weltbesten Athletinnen und Athleten im Juli bei 45 Grad im Schatten um Gold kämpfen, liegt falsch. Katars Plan sieht erneut eine radikale Verschiebung vor.

Zeitfenster: Oktober bis Dezember

Im traditionellen Olympia-Zeitfenster zwischen Juli und August ist an Spitzensport in der Golfregion nicht zu denken. Bei extremen Temperaturen und erdrückender Luftfeuchtigkeit wären Freiluft-Wettbewerbe gesundheitsgefährdend.

Die Lösung Katars: Die Sommerspiele sollen einfach im Spätherbst oder Winter stattfinden – voraussichtlich im Zeitfenster zwischen Ende Oktober und Dezember. Bei milderen 25 bis 30 Grad Außentemperatur und mit Hilfe von Katars Allzweckwaffe: vollklimatisierten Open-Air-Stadien

Chaos im Sportkalender: Preis für Winter-Olympia

So verlockend die fertige Infrastruktur für das IOC auch sein mag – der Plan birgt gewaltigen Sprengstoff für den Welt-Sport:

Termin-Kollision: Ein Olympia-Termin im November oder Dezember kollidiert frontal mit der Champions League, den europäischen Fußball-Ligen, den US-Profiligen NFL und NBA sowie dem Start der Wintersport-Saison.

TV-Milliarden auf dem Spiel: Die großen US-amerikanischen und europäischen TV-Sender zahlen Milliarden für die Olympia-Rechte, weil das Event im Sommer-Loch exklusive Quoten garantiert. Im Winter müsste Olympia gegen die stärkste TV-Konkurrenz des Jahres antreten.

Nacht-Marathons in der Wüste: Ausdauerwettbewerbe wie Marathon, Radrennen oder Gehen lassen sich selbst im Wüstenwinter tagsüber nur schwer austragen. Bei der Leichtathletik-WM 2019 führten Geister-Rennen um Mitternacht zu heftiger Kritik.

Katar gehört neben Bewerbern wie Indien, Südafrika, Deutschland und der Türkei zu den Sieben, die sich im offiziellen Dialog mit dem IOC befinden. Bis März 2027 prüft das IOC die Machbarkeit ...