oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Bewerbung vorbei

Diese sieben Städte wollen die Sommerspielen 2036

S
von
Deutschland bewirbt sich um Olympia 2024
© GEPA
Im Rennen um die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele und Paralympics 2036 gibt es sieben Bewerber.
OE24 auf Google bevorzugen

Das gab das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Montag nach Ablauf der Bewerbungsfrist bekannt. Die Kandidaturen kommen mit München aus Deutschland, mit Budapest aus Ungarn, mit Istanbul aus der Türkei sowie aus Katar, Indien, Südkorea und Südafrika. Das IOC entscheidet voraussichtlich im März 2027, welche Bewerbungen in die nächste Verfahrensphase vorrücken.

Auch interessant

Verrückter Plan: Sommer-Olympia im Winter

Diese Länder wollen sich um Sommerspiele 2036 bewerben

Athleten müssen bei Olympia in Krokodilfluss

Aus dieser Phase des "Strategischen Dialogs" wählt die Dachorganisation im Dezember 2028 einen oder mehrere bevorzugte Gastgeber für den "Zielgerichteten Dialog", ehe Mitte 2029 bei einer Generalversammlung der Ausrichter für 2036 bestimmt wird. "Das ausgeprägte Interesse an der Ausrichtung der Olympischen Spiele 2036 zeigt, dass Länder weltweit den dauerhaften sozialen und wirtschaftlichen Wert erkennen, den die Spiele für die jeweiligen lokalen Gemeinschaften haben können", zitierte das IOC die Vorsitzende der Auswahl-Kommission, Kolinda Grabar-Kitarovic.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Olympia-Hammer: Russland darf in den USA wieder antreten

Medaillen ungültig? Nation mit Protest gegen Skandal-Bewerb

Offiziell: ÖOC hat neuen Leiter Sport gefunden

Olympia-Knall: Aus für Traditionsbewerb

Athleten müssen bei Olympia in Krokodilfluss

Olympia-Knall: Ikone Michael Phelps vor Sensations-Comeback?

Siebenfache Olympiasiegerin Felix plant Comeback

Verrückter Plan: Sommer-Olympia im Winter

Diese sieben Städte wollen die Sommerspielen 2036

Diese Länder wollen sich um Sommerspiele 2036 bewerben