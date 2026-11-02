Diese sieben Städte wollen die Sommerspielen 2036

Im Rennen um die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele und Paralympics 2036 gibt es sieben Bewerber.

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Das gab das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Montag nach Ablauf der Bewerbungsfrist bekannt. Die Kandidaturen kommen mit München aus Deutschland, mit Budapest aus Ungarn, mit Istanbul aus der Türkei sowie aus Katar, Indien, Südkorea und Südafrika. Das IOC entscheidet voraussichtlich im März 2027, welche Bewerbungen in die nächste Verfahrensphase vorrücken.

Aus dieser Phase des "Strategischen Dialogs" wählt die Dachorganisation im Dezember 2028 einen oder mehrere bevorzugte Gastgeber für den "Zielgerichteten Dialog", ehe Mitte 2029 bei einer Generalversammlung der Ausrichter für 2036 bestimmt wird. "Das ausgeprägte Interesse an der Ausrichtung der Olympischen Spiele 2036 zeigt, dass Länder weltweit den dauerhaften sozialen und wirtschaftlichen Wert erkennen, den die Spiele für die jeweiligen lokalen Gemeinschaften haben können", zitierte das IOC die Vorsitzende der Auswahl-Kommission, Kolinda Grabar-Kitarovic.