HIER findet das Finale 2026 statt

Der Europäische Fußballverband (UEFA) gab am Mittwoch die Austragungsorte für internationale Clubendspiele 2026 und 2027 bekannt. Das Finale der Champions-League 2026 steigt nur zweieinhalb Stunden von Wien entfernt.

Mit dem Champions-League-Finale am 1. Juni (21 Uhr, Sky) ereignet sich ein jährliches Sport-Highlight. Im Londoner Wembley Stadion entscheidet sich, wer die Fußball-Krone Europas erhält - Borussia Dortmund oder Real Madrid. Wo es 2026 zum Showdown kommt, veröffentlichte der Europäische Fußballverband (UEFA) am Mittwoch.

CL-Finale 2026 in Puskas Arena

Nachdem bereits bekannt, war, dass sich das Finale 2025 in der Fußball Arena München, Heimat des FC Bayern, ereignet, weiß man nun, wie es im Jahr darauf aussieht. In der Puskas Arena in Budapest wird der Höhepunkt der Champions-League 2026 abgehalten. Schon Spiele der EURO 2020 sowie der UEFA Super Cup 2020 fanden im ungarischen Nationalstadion statt. Ebenso das Europa-League-Finale 2023 zwischen Sevilla und Roma wurde hier ausgetragen.

Die in die Jahre gekommene Arena wurde 2016 abgerissen und komplett neugebaut. Sie fasst 67.155 Sitzplätze und wurde nach der ungarischen Fußball-Legende Ferenc Puskás (1927-2006) benannt.

Austragungsorte der Clubendspiele 2026 und 2027

Europa League

2026: Besiktas Park, Istanbul

Besiktas Park, Istanbul 2027: Stadion Frankfurt, Frankfurt

Conference League

2026: RB Arena, Leipzig

RB Arena, Leipzig 2027: Besiktas Park, Istanbul

Champions League der Frauen

2026: Ullevaal Stadion, Oslo 2027: noch nicht bekannt