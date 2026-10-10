Viren-Herbst: Halbe Million jetzt schon krank

Der Herbst zeigt sich jetzt auch bei den Krankenstandszahlen.

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Egal wo – ob in der Schule, den Öffis oder auch am Arbeitsplatz: Überall hustet und schnupft gerade Österreich. Viele melden sich jetzt auch wieder krank – denn die herbstliche Virus-Welle rollt an.

Die herbstliche Virus-Welle rollt an und 241.882 Österreicher sind derzeit außer Gefecht. Das zeigen die aktuellen Zahlen der ÖGK. Herbstliche Infekte und vor allem Rhinoviren treiben ihr Unwesen.

In der Kalenderwoche 39 meldet die ÖGK die gestiegenen Zahlen. Vergangene Woche waren es noch 216.880 gewesen. Der deutliche Anstieg von 11,5 Prozent innerhalb einer Woche deutet auf die Herbstsaison hin.

Jede Woche Anstieg um rund 10 Prozent

262.077 Österreicher und Österreicherinnen sind außer Gefecht. Das zeigen die aktuellen Zahlen der Österreichischen Gesundheitskassa (ÖGK) – sie erfassen nur Versicherte und Arbeitslose. Mit Pensionisten oder auch Schülern sind es wohl das Doppelte – also eine halbe Million Menschen.

In der Kalenderwoche 40 meldet die ÖGK die gestiegenen Zahlen. Vergangene Woche waren es noch 241.882 gewesen. Der deutliche Anstieg von 8,7 Prozent innerhalb einer Woche läutet die Viren-Saison in der kälteren Jahreszeit ein.

Gründe für das Anschwellen der Zahlen sind laut ÖGK Erkältungen und Husten. Ein Plus von 31,3 Prozent gab es bei grippalen Infekten, von 48.570 auf 62.851 in nur einer Woche. Auch 741 Fälle von echter Influenza wurden erfasst, gegenüber 513 in der Woche zuvor. Hinzu kommen 304 Covid-bedingte Ausfälle gegenüber 250 in der Vorwoche.

Am meisten Kranke in der Hauptstadt Wien

Erstaunlich bei den Covid-Zahlen ist, dass fast ein Drittel (110) aller Fälle auf Wien entfällt. Bei Influenza entfallen sogar mehr als die Hälfte (409) auf Wien. Bei den grippalen Infekten gibt es dagegen eine mehr ausgewogene Verteilung über die Bundesländer hinweg.

Dennoch: Am meisten Krankenstände verzeichnet derzeit mit 72.227 Fällen die Bundeshauptstadt – sie hat auch die höchste Bevölkerungsdichte, was die Ansteckungsgefahr natürlich auch erhöht.

Ende Oktober startet auch traditionell die Impf-Saison für Influenza A – allerdings gab es heuer Lieferprobleme. Mehr als 800.000 Dosen fehlten. Dies soll laut Gesundheitsministerium allerdings im Griff sein.