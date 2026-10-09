Wilde Szenen in Eisenstadt: Mann droht mit Waffe

Ein Mann ist am Freitagabend in Eisenstadt in Polizeigewahrsam genommen worden, nachdem er mit einer Waffe gedroht und sich gegenüber einschreitenden Beamten renitent verhalten hatte.

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Angebliche Schüsse, die von Passanten wahrgenommen wurden, stellten sich als Böller von Jugendlichen in einer anderen Straße heraus, so die Polizei. Der renitente Mann wurde bei der Festnahme leicht verletzt, hieß es zur APA.

Gemeldet wurde den Einsatzkräften am Abend, dass im Bereich der Neusiedler Straße eine gefährliche Person gesichtet worden sei, die mit einer Waffe gedroht habe. Daraufhin rückte die Polizei zur Abklärung aus. Der Verdächtige versuchte, Widerstand zu leisten, und erlitt bei der Festnahme leichte Verletzungen. Der Österreicher befand sich Freitagnacht noch im Krankenhaus. Erst nach seiner Entlassung soll er zu dem Vorfall vernommen werden. Weitere Personen wurden dabei nicht verletzt.

Bei den gezündeten Böllern, deren Knall ebenfalls gemeldet wurde, handelte es sich laut Landespolizeidirektion Burgenland um einen zweiten Einsatz in einer anderen Straße in der Landeshauptstadt.