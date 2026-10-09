Ansage! Vienna zieht mit BW Linz gleich

Die Vienna hat in der 2. Fußballliga den Anschluss an Tabellenführer Blau-Weiß Linz (je 19 Punkte) geschafft.

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Die Wiener feierten am Freitag einen 3:1-(1:1)-Heimsieg gegen den SKN St. Pölten, während die Linzer mit einem leistungsgerechten 1:1 (1:0) beim SKU Amstetten zum zweiten Mal in dieser Saison Punkte liegenließen. Die Young Violets Austria Wien gewannen bei Schlusslicht Kapfenberger SV 1:0 (1:0) und verbesserten sich auf Tabellenrang drei.

Die weiter viertplatzierten Amstettener versteckten sich nicht und machten dem Tabellenführer das Leben schwer. Erstmals gefährlich wurden die Gäste nach einem Freistoß, die Dreifachchance konnten sie aber nicht nutzen (17.). Kurz vor der Pause brachte ein weiterer Standard die Führung (41.). Alem Pasic verlängerte einen Eckball, Romeo Vucic war zur Stelle und traf zum fünften Mal in dieser Saison.

Die Niederösterreicher vergaben nach der Pause durch Sebastian Wimmer (59.) und Philipp Offenthaler (70.) zunächst zwei gute Chancen auf den Ausgleich, David Peham machte es besser (76.). Der Torjäger köpfelte eine Maßflanke zum Ausgleich ein, die nächste gute Gelegenheit konnte er dagegen nicht zum Siegtreffer verwerten (80.). Auf der anderen Seite hatte der kurz davor eingewechselte Diego Madritsch das 2:1 auf dem Fuß, schoss aber daneben (90.).

Vienna mit fünftem Sieg hintereinander

Die Vienna holte dank eines Doppelschlags zweier "Joker" den fünften Dreier hintereinander. Die Wiener gingen nach gut zwei Minuten in Führung, als Youssouf Soukouna nach einer Hereingabe von Benjamin Rosenberger einschoss. St. Pölten wurde in der 34. Minute erstmals richtig gefährlich, ein Pass von Lukas Gabbichler konnte gerade noch abgefangen werden. Fast im Gegenzug vertändelte Luca Edelhofer. St. Pölten, das mit zuletzt drei Siegen angereist war, kam durch ein Eigentor von Philipp Breit, der einen scharfen Freistoß von Marc Stendera ins eigene Tor abfälschte, noch vor der Pause zum Ausgleich (39.).

Nur Zentimeter fehlten den Niederösterreichern nach dem Seitenwechsel zur Führung, ein Stendera-Freistoß klatschte von der Stange zurück (59.). Wenig später sorgten zwei kurz davor eingewechselte Spieler für die Entscheidung zugunsten der Vienna. Tobias Anselm traf nach Idealpass von Raul Marte (63.), Bernhard Zimmermann zwei Minuten später.

Die Talente der Wiener Austria gewannen in der Obersteiermark dank eines Treffers von Bruno Jerabek (13.).