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Co-Pilotin verletzt

L'Osteria-Gründer starb an Seite von Österreicherin

Phillip Platzer
von
Zwei Männer lächeln und präsentieren in einer Pizzeria eine große Pizza mit Basilikum und Tomaten.
© Getty Images
Bei einer Oldtimer-Rallye auf Mallorca verunglückte L’Osteria-Mitgründer Klaus Rader tödlich. Seine österreichische Co-Pilotin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.
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Die Gastronomiebranche trauert um den 63-jährigen Unternehmer und L'Osteria-Mitgründer Klaus Rader. Er kam am Freitag bei einer Oldtimer-Rallye auf der spanischen Ferieninsel Mallorca ums Leben. Nach dem tragischen Vorfall werden nun weitere Details zum Unfallhergang bekannt.

Tödlicher Absturz in Bergstraße

Der folgenschwere Unfall passierte auf einer Bergstraße zwischen den Orten Pollença und Lluc. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug des 63-Jährigen von der Fahrbahn ab und stürzte in eine Schlucht.

Österreichische Co-Pilotin schwer verletzt

Rader war bei der "Rallye 550 Challenge Mallorca" nicht alleine im Fahrzeug unterwegs. Neben dem leidenschaftlichen Rennfahrer befand sich eine Frau in dem Porsche GT3 RS. Wie die "Bild" berichtet, handelt es sich dabei um die 39-jährige österreichische Profi-Co-Pilotin Christina Ettel. Sie zog sich bei dem Absturz schwere Rückenmarkverletzungen zu.

Einsatzkräfte im schwierigen Gelände

Die Rettungskräfte und die Feuerwehr mussten in das schwer zugängliche Gelände hinabsteigen, um die beiden Insassen zu bergen. Die Organisatoren brachen das Rennen nach dem tödlichen Vorfall umgehend ab und sprachen den Angehörigen in einer offiziellen Mitteilung ihr aufrichtiges Beileid aus. Die Ermittlungen der Behörden laufen.

Erfolgsgeschichte der bekannten Gastro-Kette

Klaus Rader rief die Restaurantkette L'Osteria im Jahr 1999 gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Friedemann Findeis in Nürnberg ins Leben. Das Gastronomie-Konzept entwickelte sich rasch zu einem internationalen Erfolg. Mittlerweile zählt L'Osteria mehr als 200 Standorte in zehn Ländern, darunter befinden sich auch zahlreiche Lokale in Österreich. Die Kette ist vor allem für ihre Pizzen und Pasta-Gerichte bekannt.

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