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Die Sport-Highlights am Samstag im TV

SR
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© Getty Images
Am Samstag gibt es wieder jede Menge Highlights aus der Sportwelt im TV.
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Für Sport-Fans gibt es am Samstag wieder einige Highlights. Hier die TV-Tipps von oe24.

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Sturm will Austria-Krise mit Sieg verschärfen

Sky, 19.30 Uhr
Die Sturm-Stars wollen wieder jubeln.
Die Sturm-Stars wollen wieder jubeln. © GEPA pictures/ James Doak

Kracher. Die Bundesliga meldet sich mit einem absoluten Klassiker zurück. Sturm Graz will sich mit einem Sieg gegen die weiter kriselnde Austria zurück ins Titelrennen schießen.

Evenepoel & Co. beim  Finale gegen UAE-Stars

Eurosport, 11 Uhr
Red-Bull-Star Remco Evenepoel.
Red-Bull-Star Remco Evenepoel. © Getty Images

Klassiker. Das letzte große Radrennen des Jahres ist traditionell die Lombardei-Rundfahrt. Remco Evenepoel und Paul Seixas will die Dominatoren von UAE rund um Weltmeister Brandon McNulty stoppen.

Seltenheit: Bundesliga-Hit live im Free-TV

RTL, 15.30 Uhr
Spieler von Bayer Leverkusen jubeln nach einem Tor vor jubelnden Fans im Stadion.
LEVERKUSEN, GERMANY - SEPTEMBER 20: Miguel Gutierrez of Bayer 04 Leverkusen celebrates scoring his team’s second goal with teammate Facundo Medina during the Bundesliga 2026/27 match between Bayer 04 Leverkusen and RB Leipzig at BayArena on September 20, 2026 in Leverkusen, Germany. (Photo by Alex Grimm/Getty Images) © Getty Images

Highlight. Gleich nach der Länderspielpause gibt es auch die deutsche Bundesliga im FreeTV. Der Hit zwischen Bayer Leverkusen und Mainz (Fünfter gegen Sechster) ist diese Woche live auf RTL.

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