Empfehlungen
Die Sport-Highlights am Samstag im TV
Für Sport-Fans gibt es am Samstag wieder einige Highlights. Hier die TV-Tipps von oe24.
Auch interessant
Sturm will Austria-Krise mit Sieg verschärfen
Kracher. Die Bundesliga meldet sich mit einem absoluten Klassiker zurück. Sturm Graz will sich mit einem Sieg gegen die weiter kriselnde Austria zurück ins Titelrennen schießen.
Evenepoel & Co. beim Finale gegen UAE-Stars
Klassiker. Das letzte große Radrennen des Jahres ist traditionell die Lombardei-Rundfahrt. Remco Evenepoel und Paul Seixas will die Dominatoren von UAE rund um Weltmeister Brandon McNulty stoppen.
Seltenheit: Bundesliga-Hit live im Free-TV
Highlight. Gleich nach der Länderspielpause gibt es auch die deutsche Bundesliga im FreeTV. Der Hit zwischen Bayer Leverkusen und Mainz (Fünfter gegen Sechster) ist diese Woche live auf RTL.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden