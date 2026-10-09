1. Tor nach Eklat
Ronaldo schießt sich Portugal-Frust von der Seele
Der 41-Jährige schoss beim 3:0-Sieg des Al-Nassr FC in der saudi-arabischen Liga gegen Al Draih nicht nur den Führungstreffer. Der zuletzt viel gescholtene Star wurde vor dem Anpfiff auch mit einem riesigen Fanbanner "GREATNESS IS EARNED" (Großartigkeit ist verdient) geehrt.
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Womöglich davon beflügelt, drehte Ronaldo gleich auf, in der 23. Minute schoss er sein Team zur 1:0-Führung. Es war ein Abstaubertor, nachdem Kingsley Coman am gegnerischen Torhüter gescheitert war und dieser den Ball nur zur Seite abklatschen konnte. Ronaldo feierte den Treffer ausgiebig. Ronaldo hatte in der Länderspielpause für reichlich Schlagzeilen gesorgt.
Zuerst war er aus dem Quartier der portugiesischen Nationalmannschaft vorzeitig abgereist, nachdem er beim 2:1 im Nations-League-Hinspiel in Norwegen nicht eingesetzt worden war. Nach dem Eklat warf der mehrmalige Weltfußballer, der in 234 Länderspielen 146 Mal getroffen hat, Trainer Jorge Jesus öffentlich Wortbruch vor. Seine Portugal-Zukunft ist offen.
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