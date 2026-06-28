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Wahl-Showdown in Graz
225.883 Personen sind wahlberechtigt und können zwischen elf Parteien und Listen entscheiden. Umfragen deuten auf einen Sieg für Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) hin, die 2021 überraschend Platz eins geholt hatte. Wahlschluss ist 16.00 Uhr. Eine erste Hochrechnung gibt es um 17.00 Uhr.
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Hitze steigt noch über 35 Grad
2021 lag die Wahlbeteiligung nur bei 54 Prozent. Wegen des frühmorgendlichen Spiels unserer Nationalmannschaft gegen Algerien und dem Formel-1-Grand-Prix in Spielberg ist anzunehmen, dass die Wahlbeteiligung weiter sinkt. Hinzu kommt die prognostizierte Hitze von mehr als 35 Grad Celsius, schon jetzt hält man bei 33,2 Grad. Um 7.00 Uhr - als die Wahllokale öffneten - hatte es "nur" 22 Grad Celsius.
Wahlkarten
Bis Freitagmittag wurden bereits 39.511 Wahlkarten (2021: 25.430) ausgestellt. Einige von ihnen werden erst am Montag ausgezählt, weshalb das endgültige Ergebnis erst Montagnachmittag vorliegen wird. Dennoch sollte Sonntagabend klar sein, ob Kahr den ersten Platz verteidigen konnte. Alle Wahlkarten, die vor Freitag einlangen, werden bereits am Sonntag mitausgezählt.
In Graz schon über 33 Grad
Die Hitze ist auch in Graz niederschmetternd, schon 33,1 Grad zeigt der Thermometer in der steirischen Landeshauptstadt. Einige Mutige wählen auch jetzt noch, Wahlschluss ist in rund einer Stunde um 16 Uhr.
Spitzenkandidaten bei Stimmabgaben optimistisch
Die Gemeinderatswahl in Graz hat um 7.00 Uhr begonnen und der Spitzenkandidat der FPÖ, René Apfelknab, schritt als erster der Frontleute der größeren Grazer Parteien zur Wahlurne. Er meinte, dass er für den Ausgang ein "gutes Gefühl" habe. Ähnliches sagte auch Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne), die um 9.30 Uhr in der Volksschule Krones ihr Stimme abgab. NEOS-Spitzenkandidat Philipp Pointner gab sich ebenfalls gelassen und "voller Freude".
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