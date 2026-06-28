Wahl-Showdown in Graz

111 Wahllokale in der steirischen Landeshauptstadt Graz haben ihre Türen für die Wahl eines neuen Gemeinderats geöffnet. Der Wahl-Showdown läuft.

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225.883 Personen sind wahlberechtigt und können zwischen elf Parteien und Listen entscheiden. Umfragen deuten auf einen Sieg für Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) hin, die 2021 überraschend Platz eins geholt hatte. Wahlschluss ist 16.00 Uhr. Eine erste Hochrechnung gibt es um 17.00 Uhr.