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Für mehrere Tage

Wegen Wildtier-Brücke: ASFINAG sperrt Autobahn

Ein Baustellenschild steht vor einem Autobahnschild.
© dpa-Zentralbild/Martin Schutt
Die A8 ist in den kommenden Tagen gesperrt. Es wird nämlich eine Grünbrücke gebaut.
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Zwischen Haag am Hausruck und Meggenhofen wird die A8 in Fahrtrichtung Suben von 17. bis 20. August jeweils nachts zwischen 20.00 und 5.00 Uhr gesperrt. Eine Woche später wird die Fahrtrichtung Voralpenkreuz gesperrt. Die Strecke wird vom 24. bis 27. August ebenfalls in den Nächten geschlossen sein.

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In diesem Zeitraum soll eine rund 50 Meter lange Wildtier-Brücke bei Aistersheim im Bezirk Grieskirchen gebaut werden. Die Sperrung erfolgt aus Sicherheitsgründen. Die Brückenträger müssen eingehoben werden. Der Verkehr wird während der Sperre über die Landstraße umgeleitet.

Über die Grünbrücke können in der Zukunft Wildtiere und andere Lebewesen sicher die A8 überqueren. Somit bleiben die Wanderwege erhalten, der genetische Austausch wird gefördert und die Artenvielfalt gestärkt. Laut der Asfinag werden dank der Brücke die ökologischen Ausgleichsflächen um 2,5 Hektar erweitert.

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