Weißer Hai in der Adria gesichtet

Das Tier wurde vor Kroatiens Küste gesichtet.

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Ein mutmaßlicher Weißer Hai, der 2023 vor der kroatischen Küste nahe Rogoznica gefangen wurde, sorgt erneut für wissenschaftliche Diskussionen. Nachdem die Identifizierung des Tieres zuletzt angezweifelt worden war, hat das Institut für Ozeanographie und Fischerei in Split nun eine neue Stellungnahme veröffentlicht. Diese entstand gemeinsam mit internationalen Experten für Weiße Haie und wurde in der Fachzeitschrift Journal of Marine Science and Engineering veröffentlicht.

Die Forscher verteidigen darin die ursprüngliche Einschätzung, wonach es sich bei dem rund 1,2 bis 1,3 Meter langen Tier um einen jungen Weißen Hai (Carcharodon carcharias) handelt. Bereits Anfang 2025 hatten Wissenschaftler den Fund als bedeutenden Nachweis für das Vorkommen junger Weißer Haie in der Adria veröffentlicht und auf charakteristische Merkmale wie die gezackten Zähne, die schwarze Färbung an den Brustflossen und den fehlenden zweiten Schwanzkiel verwiesen. Diese Merkmale sprechen ihrer Ansicht nach eindeutig gegen eine Verwechslung mit dem Heringshai (Lamna nasus).

Neue Diskussionen

Anfang 2026 widersprach jedoch der kroatische Meeresbiologe Alen Soldo in einer wissenschaftlichen Analyse. Er argumentierte, dass die verfügbaren Fotos nicht ausreichten und mehrere anatomische Merkmale eher auf einen Heringshai hindeuteten. Zugleich warnte er davor, Aufnahmen aus der Bevölkerung ohne sorgfältige Überprüfung als wissenschaftliche Belege zu verwenden.

Genau auf diese Kritik reagierte nun das Institut in Split. Gemeinsam mit internationalen Spezialisten aus Europa, Australien und weiteren Ländern wurden sämtliche Fotos und Informationen erneut ausgewertet. Die Wissenschaftler bekräftigen ihre ursprüngliche Identifizierung und betonen zugleich, dass wissenschaftliche Debatten und kritische Überprüfungen ein wichtiger Bestandteil der Forschung seien.

Unabhängig vom Ausgang der Diskussion gilt: Begegnungen mit Weißen Haien in der Adria sind äußerst selten. Die Mittelmeerpopulation der Art ist nach Einschätzung der Internationalen Naturschutzunion (IUCN) stark gefährdet. Neue wissenschaftliche Arbeiten weisen jedoch darauf hin, dass die östliche Adria möglicherweise weiterhin als Aufwuchsgebiet für junge Weiße Haie dienen könnte. Weitere bestätigte Nachweise aus Kroatien und Montenegro stützen diese Vermutung, auch wenn sie noch genauer untersucht werden muss.