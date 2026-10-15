oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Kult-Lauf

Wolfgangseelauf: 27-km-Klassiker ist ausgebucht

Strecke mit Steigungen
© Hörmandinger für Wolfgangseelauf
Der 70-jährige Josef Pramberger wird mit Startnummer 70 an den Start gehen.
OE24 auf Google bevorzugen

Erstmals in der 54-jährigen Wolfgangseegeschichte musste, genau eine Woche vor dem Event, die Anmeldung zum 27-km-Klassiker vorzeitig geschlossen werden. Alle 2.500 Plätze sind vergeben. Die Organisatoren bitten um Verständnis, dass aus Gründen der Qualitätssicherung 27-km-Meldungen nicht mehr möglich sind – auch nicht am Lauf-Wochenende. Mit der Passage über den Falkenstein - 220 Höhenmeter rauf und wieder runter - und unzähligen, landschaftlich einzigartigen Streckenabschnitten, wie z. B. in Fürberg und Abersee, entstand aus dem anfänglichen Geheimtipp der Mythos um den österreichischen "Kultlauf".

Teilnehmerrekord ist fix

Auch interessant

Radler (18) bei Unfall am Hals aufgeschlitzt

Hilary Swank ist mit 52 Jahren wieder schwanger

Krebstherapie: Sensation an der TU Wien

Mehr als 6.000 Aktive

Freie Startplätze gibt es für Sonntag, 18. Oktober noch in allen anderen Bewerben. Besonders beliebt ist der 10-Kilometer-Uferlauf. Die Rück- oder Anreise erfolgt per Schiff für alle teilnehmenden Läufer ohne Mehrkosten. Die Walker und die jungen Läufer sind bereits am Samstag dran. 
Die Internetanmeldung ist noch bis Donnerstag, 15. Oktober, 24 Uhr möglich.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Toter und Schwerverletzte bei Tunnelunfall

DIESE Bim- und U-Bahn-Linien fallen im Herbst aus

Trotz neuer Regeln: Anzug-Skandal um Norweger geht weiter

Wolfgangseelauf: 27-km-Klassiker ist ausgebucht

Ostumfahrung: WKOÖ drängt nun Stadt Linz

403 Veranstaltungen pro Jahr für Teenies

'Verkörperung des Bösen': Mädchen entführt & Eltern ermordet

Österreichs größte Nachhaltigkeitsmesse: Vom Holz-Ehering bis Tisch-Pilzzucht

Crash gegen zwei Bäume: Beifahrer (29) verstirbt an Unfallstelle

Beamte fordern  278 Millionen