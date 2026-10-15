Wolfgangseelauf: 27-km-Klassiker ist ausgebucht

Der 70-jährige Josef Pramberger wird mit Startnummer 70 an den Start gehen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Erstmals in der 54-jährigen Wolfgangseegeschichte musste, genau eine Woche vor dem Event, die Anmeldung zum 27-km-Klassiker vorzeitig geschlossen werden. Alle 2.500 Plätze sind vergeben. Die Organisatoren bitten um Verständnis, dass aus Gründen der Qualitätssicherung 27-km-Meldungen nicht mehr möglich sind – auch nicht am Lauf-Wochenende. Mit der Passage über den Falkenstein - 220 Höhenmeter rauf und wieder runter - und unzähligen, landschaftlich einzigartigen Streckenabschnitten, wie z. B. in Fürberg und Abersee, entstand aus dem anfänglichen Geheimtipp der Mythos um den österreichischen "Kultlauf".

Teilnehmerrekord ist fix

Mehr als 6.000 Aktive

Freie Startplätze gibt es für Sonntag, 18. Oktober noch in allen anderen Bewerben. Besonders beliebt ist der 10-Kilometer-Uferlauf. Die Rück- oder Anreise erfolgt per Schiff für alle teilnehmenden Läufer ohne Mehrkosten. Die Walker und die jungen Läufer sind bereits am Samstag dran.

Die Internetanmeldung ist noch bis Donnerstag, 15. Oktober, 24 Uhr möglich.