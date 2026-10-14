Österreichs größte Nachhaltigkeitsmesse: Vom Holz-Ehering bis Tisch-Pilzzucht

Näher an Weihnachten herangerückt: Auch heuer wird die Messe wieder Anfang November über die Bühne gehen.

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140 Ausstellende, davon rund ein Fünftel zum ersten Mal dabei: Von 6. bis 8. November präsentiert die WeFair im Design Center Linz einen Gabentisch voller Ideen, Produkten und Dienstleistungen, die Freude machen: den Beschenkten, den Produzenten und der Umwelt. Und allen, die mit gutem Gewissen einkaufen möchten, denn alle Ausstellenden werden von unabhängigen Experten streng geprüft. Fair gehandelter Weihrauch, Kekse aus regionalem Bio-Getreide, kuschelige Alpaka-Hauben: Auf Österreichs größter Nachhaltigkeitsmesse finden die Besucher für jede Konsumentscheidung eine nachhaltige Alternative. Dazu gibt‘s die neuesten Trends und Innovationen, von Eheringen aus Holz bis zur Pilzzucht für den Küchentisch.

Beim Foodtruck der Initiative ISNUGUAT gibt es kostenlose Kostproben aus geretteten Lebensmitteln, und der Verein Lebensmittelretter betreibt mit viel Herzblut ein eigenes Messerestaurant und eine Kaffeelounge.

Jede Kaufüberlegung entscheidet

In unserer Repair-Zone können Besucherinnen und Besucher ihre defekten Produkte – vom Fahrrad über Elektrogeräte bis hin zu Textilien und Schmuck – unter fachkundiger Anleitung selbst reparieren.

Die Nähküche bietet Workshops zur japanischen Technik Furoshiki an - eine abfallfreie Methode, Geschenke in wiederverwendbare Tücher zu verpacken - ideal vor Weihnachten.

"Klimakrise, Artensterben, Bodenversiegelung: Manchmal scheint die Welt zum Verzweifeln. Aber sudern allein hat noch niemanden geholfen. Wir brauchen Menschen, die die aktuellen Probleme klar erkennen und benennen. Und dann ins Tun kommen: Denn wie jeder und jede einzelne von uns einkauft, produziert, baut, sich fortbewegt und mit Ressourcen umgeht, entscheidet darüber, in welchem System wir morgen leben – in Oberösterreich, in Europa und rund um den Globus", sagt Wolfgang Pfoser-Almer, Geschäftsführer Nachhaltigkeitsmesse WeFair.