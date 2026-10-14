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Zur Ukraine

Wirbel um gemeinsamen Antrag von AfD und BSW

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Ein Mann im Anzug geht durch einen modernen Sitzungssaal mit mehreren sitzenden Personen im Hintergrund.
© EPA
Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat in einer von AfD und BSW anberaumten Sondersitzung ein Ende der Sanktionen gegen Russland und einen Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine gefordert.
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Für den Antrag stimmten AfD und BSW, mit Nein votierten CDU, SPD, Grüne und Linke. Aus allen Fraktionen hieß es, dass sich alle Menschen Frieden wünschen - über den Weg herrscht Uneinigkeit. CDU, SPD, Grüne und Linke wiesen darauf hin, dass der Landtag bei dem Thema keinen Einfluss hat.

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Der geschäftsführende Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) sagte: "Russland hat diesen Krieg begonnen und Russland muss ihn beenden und seine Truppen aus der Ukraine abziehen." Worte wie "völkerrechtswidrig", "Angriffskrieg" und "Kriegsverbrechen" fehlten in dem Antrag. Schulze fragte: "Warum diskutieren wir hier im Landtag etwas, wo Sie wissen, dass der Landtag von Sachsen-Anhalt am Ende des Tages nichts, aber auch gar nichts dazu beitragen kann, ob es Frieden gibt oder nicht."

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