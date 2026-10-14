403 Veranstaltungen pro Jahr für Teenies

Das JugendService des Landes OÖ auf der Spittelwiese wurde im ersten Jahr sehr gut angenommen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

„Wer in die Jugend investiert, investiert in die Zukunft unseres Landes. Genau das macht Oberösterreich. Mit dem JugendService Campus haben wir darum eine Drehscheibe für die Jugendarbeit in Oberösterreich geschaffen - nicht irgendwo am Rand, sondern im Herzen unserer Landeshauptstadt. Die Bilanz des vergangenen Jahres gibt uns recht: 403 Veranstaltungen und mehr als 7.300 Besucherinnen und Besucher im ersten Jahr sind ein starkes Zeichen", sagt LR Christian Dörfel (ÖVP). Mit der Lage in der Spittelwiese 3, nahe der Landstraße, liegt der Campus zentral im Linzer Stadtgebiet.

Von Auslandsmesse bis gratis Fitnessstudio

Aktuell können sich Schulkassen (ab 15 Jahre) bewerben, die ihren Turnunterricht gratis in ein Fitness-Studio verlegen wollen.

Am 12. November veranstaltet das JugendService eine Auslandsmesse am Bahnhofplatz 1 in Linz. Von 15 bis 18 Uhr gibt es Infos zum Thema

Au-pair, WWOOF, Jobben, Austauschjahr Zivildienst und freiwilligen Einsatz außerhalb Österreichs.