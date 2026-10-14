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Erste Bilanz

403 Veranstaltungen pro Jahr für Teenies

Jugend Service OÖ
© Land OÖ
Das JugendService des Landes OÖ auf der Spittelwiese wurde im ersten Jahr sehr gut angenommen.
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„Wer in die Jugend investiert, investiert in die Zukunft unseres Landes. Genau das macht Oberösterreich. Mit dem JugendService Campus haben wir darum eine Drehscheibe für die Jugendarbeit in Oberösterreich geschaffen - nicht irgendwo am Rand, sondern im Herzen unserer Landeshauptstadt. Die Bilanz des vergangenen Jahres gibt uns recht: 403 Veranstaltungen und mehr als 7.300 Besucherinnen und Besucher im ersten Jahr sind ein starkes Zeichen", sagt LR Christian Dörfel (ÖVP). Mit der Lage in der Spittelwiese 3, nahe der Landstraße, liegt der Campus zentral im Linzer Stadtgebiet.

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Am 12. November veranstaltet das JugendService eine Auslandsmesse am Bahnhofplatz 1 in Linz. Von 15 bis 18 Uhr gibt es Infos zum Thema
Au-pair, WWOOF, Jobben, Austauschjahr Zivildienst und freiwilligen Einsatz außerhalb Österreichs.

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