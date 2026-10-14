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164.000 Milchkühe

O`zapft is!: 1.000 Melkroboter in OÖ in Betrieb genommen

1000. Melkroboter Oberösterreichs in Weitersfelden.
© Land OÖ
Die Kühe gehen nicht zum Melken in den Melkroboter, sondern werden durch das dort angebotene Kraftfutter gelockt.
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Mit rund 550.000 Rindern und einem Anteil von knapp 30 Prozent am österreichweiten Rinderbestand ist Oberösterreich das rinderstärkste Bundesland. Rund 164.000 Milchkühe werden in Oberösterreich gemolken. Die jährlich an Molkereien angelieferte Milchmenge beträgt rund 1,2 Millionen Tonnen – das entspricht knapp einem Drittel der österreichischen Milchproduktion. Gleichzeitig befindet sich die Branche in einem tiefgreifenden Strukturwandel. Die Zahl der milchliefernden Betriebe sinkt kontinuierlich und lag 2025 in Oberösterreich bei 5.269.

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Insgesamt werden 56.380 Kühe – und somit rund 43 Prozent aller in der oö. Milchleistungsprüfung erfassten Kühe – robotergestützt gemolken. Nun wurde der 1000. Melkroboter Oberösterreichs in Weitersfelden (Bez. Freistadt).

"Mit dem 1.000. Melkroboter erreichen wir einen weiteren Meilenstein auf diesem Weg. Denn die Landwirtschaft der Zukunft braucht die Erfahrung und das Wissen unserer Bäuerinnen und Bauern sowie modernste Technik. Melkroboter nehmen unseren bäuerlichen Familienbetrieben körperlich belastende Arbeit ab, schaffen mehr zeitliche Flexibilität und liefern gleichzeitig wertvolle Daten über die Gesundheit unserer Tiere. Das ist Hightech in unseren Betrieben. Wir dürfen die Zukunft unserer Landwirtschaft nicht dem Zufall überlassen, sondern müssen sie aktiv gestalten", sagt Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP).

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