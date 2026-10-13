Hospiz statt Flüchtlingsunterkunft in Steyr eröffnet

Das Sankt Barbara Hospiz orientiert sich an dem Grundsatz der Hospizbewegung: Dem Tag mehr Leben geben, nicht dem Leben mehr Tage.

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"Hospizarbeit bedeutet, Menschen auf ihrem letzten Lebensweg in ihrer Einzigartigkeit wahrzunehmen und sie gemeinsam mit ihren An- und Zugehörigen bestmöglich zu begleiten. Das neue Hospiz in Steyr verbindet professionelle Pflege mit Menschlichkeit und schafft einen Ort, an dem Nähe, Zeit und Aufmerksamkeit ihren festen Platz haben", sagte Eva Steiner Geschäftsführerin der Sankt Barbara Hospiz GmbH bei der heutigen Eröffnung des neuen Hospizstandortes in Steyr.



Ursprünglich als Schwesternwohnheim genutzt, diente das Gebäude zuletzt ab 2015 als Flüchtlingsunterkunft. Nun erhält das Haus eine neue Bestimmung: Auf insgesamt 1.042 Quadratmetern Fläche inklusive Gartenanlage, finden Menschen und ihre An- und Zugehörigen Raum für Ruhe, Begegnung und individuelle Unterstützung für die letzte Lebensphase.

Der Baubeginn in Steyr erfolgte im März 2025, es wurden 6,7 Millionen Euro in dieses Projekt investiert. Damit stehen in Steyr ab sofort acht Hospizplätze und sechs Tageshospizplätze zur Verfügung.

Bald glächendeckend

"Mit dem Hospizstandort in Thalheim bei Wels, der im ersten Halbjahr 2027 eröffnet wird, kann dann die flächendeckende Hospizversorgung in unserem Bundesland sichergestellt werden. In Summe stehen dann 40 stationäre und 30 Tageshospizplätze an fünf Standorten in Oberösterreich zur Verfügung", sagt Gesundheitslandesrätin LH-Stv. Christine Haberlander.