AK OÖ will Heizmaterial-Preisdeckel und 500 Euro mehr Heizkostenzuschuss

Heizöl ist seit Ende Juni um fast die Hälfte, Pellets um ein Drittel teurer als im Vorjahr.

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Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat die steigenden Preise für Heizmaterial kritisiert und fordert staatliche Eingriffe. "Eine warme Wohnung darf kein Luxus sein. Wenn die Preise für Heizmaterial innerhalb eines Jahres so stark steigen, stellt das viele Menschen vor massive finanzielle Herausforderungen", so der Präsident der AK OÖ laut Aussendung am Dienstag. Konkret will die Interessenvertretung Maßnahmen bei Heizöl und Pellets, analog zur Spritpreisbremse.

Vom Land Oberösterreich fordert die AK außerdem eine Erhöhung des Heizkostenzuschusses auf 700 Euro und eine Ausweitung der Bezugsberechtigung auf alle Haushalte, deren Einkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle liegt. Für den vergangenen Winter lag der Zuschuss in dem Bundesland bei 200 Euro pro Haushalt. Auch andere Bundesländer gewähren Heizkostenzuschüsse in unterschiedlicher Höhe.