Opening von WKO-Bildungscampus

WKO-Bildungscampus im renovierten Wifi-Gebäude in der Wiener Straße eröffnet.

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Mit der Eröffnung des WKO-Bildungscampus in Linz bündelt die Wirtschaftskammer Oberösterreich ihre vielfältigen Kompetenzen an einem Standort in der Wiener Straße 150. Unter dem Leitgedanken "Bildung.Wissen.Wachsen." werden Berufsorientierung, Fachkräftequalifizierung, lebensbegleitendes Lernen und betriebliche Innovation räumlich und inhaltlich vernetzt. Ziel ist es, den Wissenstransfer in die Betriebe zu beschleunigen und insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie Gewerbe und Handwerk einen einfachen Zugang zu neuen Technologien, wissenschaftlichen Erkenntnissen und praxisnaher Weiterbildung zu ermöglichen.

IT:U Innovation Lab

Eine zentrale Rolle spielt dabei die neue Schnittstelle zwischen universitärer Forschung und betrieblicher Praxis durch das IT:U Innovation Lab. Hier bearbeiten Studierende und Forschende gemeinsam mit Unternehmen konkrete Fragestellungen zu Künstlicher Intelligenz, Robotik und Digitalisierung.

"Wir wollen Veränderungen nicht nur begleiten, sondern aktiv mitgestalten. Der Bildungscampus zeigt, wie wir aus den Herausforderungen unserer Betriebe konkrete Angebote und neue Möglichkeiten entwickeln. Davon profitieren Unternehmen und ihre Mitarbeiter gleichermaßen“, sagt WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.