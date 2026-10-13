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Nach Betrugsskandal

Bayern-Star spricht über geplatzten City-Wechsel

SR
von
Aleksandar Pavlovic 45 Bayern und Chrislain Matsima 5 Augsburg in Aktion beim Bundesligaspiel FC Augsburg - FC Bayern München am 10.10.2026. ***DFL and DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.*** Augsburg WWK Arena Bayern Deutschland *** Aleksandar Pavlovic 45, Bayern and Chrislain Matsima 5, Augsburg in action during the Bundesliga match between FC Augsburg and FC Bayern Munich on October 10, 2026 ***DFL and DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video*** Augsburg WWK Arena, Bayern, Germany
© IMAGO/Michaela Merk
Manchester City wollte Bayerns Aleksandar Pavlovic unbedingt, doch der 22-Jährige sagte ab.
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ManCity ist aktuell in der turbulentesten Zeit der Klubgeschichte. Während es am Feld mit der Tabellenführung und sechs Siegen aus ebenso vielen Spielen ideal läuft, sprach sie die Premier League des Finanzbetrugs schuldig.

Während der Verein Berufung einlegt, meldete sich nun Bayerns Juwel Pavlovic zu Wort und erklärt, wieso er einen Wechsel zu den "Skyblues" ablehnte.

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100 Millionen Euro war wohl die Summe, die City den Münchnern bot. Laut Bild-Informationen wären sie sogar bereit gewesen, noch höher zu gehen. Doch der Mittelfeldspieler wollte nicht der Nachfolger vom nach Barcelona abgewanderten Rodri sein.

Pavlovic fiel die Ablehnung "nicht schwer"

Pavlovic betonte das Interesse gegenüber der Bild von als "Ehre", doch die Entscheidung fiel ihm "nicht schwer", denn: "Ich bin in München aufgewachsen, bin hier groß geworden und spiele schon immer beim FC Bayern. Meine Familie und meine Freunde wohnen hier, etwas Schöneres gibt es für mich nicht."

Ebenso schmeicheln ihn die Vergleiche mit dem Mann, den er hätte ersetzen sollen. "Jeder weiß, was Rodri für ein Top-Sechser ist. Er hat den Ballon d’Or nicht umsonst gewonnen", so der 22-Jährige. Für ihn ist es ein Anreiz, sich "permanent weiter verbessern und in der Weltklasse etablieren" zu können.

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