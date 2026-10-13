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Foto entlarvte Dieb

Geldstransport-Fahrer klaute Säcke mit 100.000 Euro von McDonalds

© Getty Images
Die beiden mit Geld prall gefüllten Säcke nahm der Fahrer einfach mit.
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Ein Griff, der teuer kommt: Ein 34-jähriger Geldtransportfahrer nahm bei einer McDonald’s-Filiale in Graz zwei Geldsäcke mit insgesamt 100.000 Euro an sich. Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, waren die Säcke irrtümlich an einem falschen Stützpunkt abgegeben worden.

Das Bargeld lag in einer versperrten Sicherheitsbox. Der 34-Jährige, der laut eigenen Angaben bald Vater wird, nutzte die Gelegenheit und brachte die Beute nach Hause. "Ich weiß auch nicht, was los war. Mein Kopf hat sich gedreht, als ich die Geldsäcke sah", zitiert die "Kleine Zeitung" den Angkelagten. .

11.000 Euro für Schulden ausgegeben

Der Ungar versteckte das Geld daheim. Doch 11.000 Euro waren bald ausgegeben – damit beglich er nach eigenen Angaben Schulden in seiner Heimat. Die restlichen 89.000 Euro wurden sichergestellt. Überführt wurde der Mann durch Aufnahmen einer Überwachungskamera. Als ihm die Bilder vorgelegt wurden, gestand der 34-Jährige die Tat. Seinen Job als Geldtransportfahrer hat er inzwischen verloren.

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Sechs Monate bedingte Haft

Vor dem Grazer Straflandesgericht wurde der 34-Jährige wegen schweren Diebstahls zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt. Außerdem muss er den Schaden ersetzen und die Verfahrenskosten bezahlen.

Als Erklärung für seine Tat konnte er keinen klaren Grund nennen. Er verwies darauf, dass er bald Vater werde und inzwischen wieder arbeite.

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