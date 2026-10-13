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2,2 Promille intus

Wegen Autoschlüssel: Sohn bedrohte Vater mit Messer

© Getty Images/iStockphoto
Ein betrunkener Serbe (22) soll seinen eigenen Vater im Zuge eines Streits ein Küchenmesser vorgehalten haben.
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In Wien-Liesing ist ein Familienstreit am Sonntag völlig außer Kontrolle geraten. Ein alkoholisierter 22-Jähriger soll seinen Vater (47) wegen eines Autoschlüssels mit einem Küchenmesser mit dem Umbringen bedroht haben. Weil der Sohn betrunken war, wollte der Vater nicht mehr, dass dieser ins Auto steigt.

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Mutter entwaffnet Sohn

Die Mutter konnte ihrem Sohn das Messer abnehmen. Polizisten nahmen den Verdächtigen wenig später fest. Ein Alkoholtest ergab rund 2,2 Promille. Gegen den 22-Jährigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

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