Sport-Hits am Sonntag im TV

Am Sonntag warten wieder jede Menge Sport-Highlights im TV.

ÖFB-Team kämpft um den Aufstieg

Kracher. Für Marko Arnautovic & Co. wird es ernst. Im Rückspiel gegen Serbien wollen unsere Team-Stars den Naitons-League-Aufstieg fixieren.

Norris in China der große Gejagte

PS-Show. Die nächste Runde in der Formel-1-WM. Nach dem Auftaktsieg von Lando Norris in Australien will Max Verstappen zurück aufs oberste Treppchen.

DFB-Elf im Klassiker um Final-Einzug

Thriller. Für Deutschland geht es im Viertelfinal-Rückspiel der Nations League zur Sache. Im Klassiker gegen Italien müssen die Deutschen vor den eigenen Fans gewinnen um den Einzug ins Finalturnier im Juni zu fixieren.

Sport-Highlights am Sonntag im TV

7 Uhr: GP v. China - Das Rennen (ServusTV/Sky)

8.15 Uhr: Langlauf: 50 km Massenstart, Damen (ORF Sport+/Eurosport)

(ORF Sport+/Eurosport) 9. 45 Uhr: Ski Freestyle- & Snowboard-WM: Slopestyle-Finale , Damen (ORF 1)

11.15 Uhr: Ski Freestyle- & Snowboard-WM:Skicross, Mixed (ORF 1/Eurosport)

(ORF 1/Eurosport) 12.15 Uhr: Rallye: Weltmeisterschaft, Powerstage (ServusTV)

(ServusTV) 12.30 Uhr: Ski Freestyle- & Snowboard-WM:Slopestyle-Finale, Herren (ORF 1)

(ORF 1) 12.40 Uhr: Leichtatheltik: Hallen-Weltmeisterschaft (ARD)

(ARD) 12.40 Uhr: Langlauf: 50 km Massenstart, Herren (ORF Sport+/Eurosport)

(ORF Sport+/Eurosport) 12.45 Uhr: Golf: Valspar Championship (Sky)

(Sky) 13.15 Uhr: Biathlon: 15 km Massenstart, Damen (ORF Sport+)

(ORF Sport+) 13.50 Uhr: Ski Freestyle- & Snowboard-WM:Parallel-Slalom, Team (ORF 1/Eurosport)

(ORF 1/Eurosport) 15.35 Uhr: Biathlon: 15 km Massenstart, Herren (ORF 1/Eurosport)

(ORF 1/Eurosport) 16 Uhr: Judo: World Tour (ORF Sport+)

(ORF Sport+) 16 Uhr: Tennis: WTA & ATP 1000 Miami, Konferenz (Sky)

(Sky) 16.30 Uhr: Skispringen: Super-Team, Herren (ORF 1/Eurosport)

17 Uhr: Tischtennis: Österreichische Meisterschaften (ORF Sport+)

18 Uhr: Ski Alpin: Super-G, Damen (ORF 1/Eurosport)

(ORF 1/Eurosport) 18 Uhr: Fußball, Nations League: Serbien - Österreich (ServusTV)

19.30 Uhr: Ski Alpin Super-G, Herren (ORF 1/Eurosport)

(ORF 1/Eurosport) 20 Uhr: NBA: Detroit Pistons - New Orleans Pelicans (Pro7 Maxx)

(Pro7 Maxx) 20 Uhr: NHL: Winnipeg Jets - Buffalo Sabres (Sky)

(Sky) 20.30 Uhr: Snooker: Players Championship, Finale (Eurosport)

(Eurosport) 20.45 Uhr: Fußball, Nations League: Deutschland - Italien (RTL)

