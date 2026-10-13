In Rottenbach
VTA-Prokuristin Marlen Kubinger ist frischgebackene Unternehmensberaterin
VTA-Prokuristin Marlen Kubinger (21) aus Weibern hat jetzt die Gewerbeberechtigung für "Unternehmensberatung einschließlich der Unternehmensorganisation" erhalten. Somit kann die Jungunternehmensberaterin am Standort im Umweltpark 1-2 in Rottenbach (Bez. Kirchdorf) künftig Betriebe aus der Region strategisch und organisatorisch unterstützen. Diese Tätigkeit übt sie neben ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit innerhalb der VTA Unternehmensgruppe aus.
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"Es war mir wichtig, meine theoretische Ausbildung mit echter unternehmerischer Verantwortung zu verbinden. Die Tätigkeit als Prokuristin hat mir tiefe Einblicke in die strategischen und operativen Herausforderungen von Unternehmen ermöglicht", so Kubinger.
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