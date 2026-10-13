Wellnessoase Hummelhof: 10 Mio. Euro "rutschen" für Modernisierung

Die Bauarbeiter arbeiten im Hummelhof wie fleißige Bienen. Das Hallenbad ist über die Wintermonate gesperrt.

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Mit der mehrgeschoßigen umfassenden Erneuerung der Sauna- und Wellnessbereiche der Wellnessoase Hummelhof ist die nächste Angebotserweiterung der LINZ AG BÄDER bereits im Gange. Es werden 10 Millionen Euro in die Modernisierung investiert.

Die Fertigstellung des Großprojekts ist bis 1. September 2027 geplant. Die Bauzeit wird somit etwas mehr als ein Jahr dauern. Der Freibadebetrieb in der Wellnessoase Hummelhof ist von der temporären Schließung der Anlage nicht betroffen. Da auch die Hallenbadtechnik erneuert wird, bleibt allerdings das Hallenbad während der Bauzeit geschlossen.

Eigene Frauensauna kommt

Im Mittelpunkt der Erneuerung steht die Errichtung eines neuen Sauna- und Wellnessbereiches auf ca. 900 m², es entsteht eigene Bereiche exklusiv für Frauen. 3.500 m² Dachfläche müssen saniert werden und eine vollständige Erneuerung der Wasseraufbereitung sowie der Gebäude- und Badetechnik ist notwendig.

Neue Rutsche im Biesenfeld

Neben dem Großprojekt in der Wellnessoase Hummelhof steht bereits die nächste Erneuerung in den "Startlöchern": die Erneuerung der 70 Meter langen "Black-Hole"-Röhrenrutsche im Erlebnishallenbad der Familienoase Biesenfeld. Die LINZ AG investiert in den beliebten Erlebnisbereich der Bäderoase, die besonders gern von Familien mit Kindern genutzt wird, rund 500.000 Euro.

Rund 40 % der Badegäste aus Umland

"Dass jährlich mehr als eine Million Gäste in unsere Bäder kommen, rund 40 Prozent davon aus dem Umland, zeigt, wie sehr die Menschen sie schätzen", sagen Bgm. Dietmar Prammer (SPÖ) und Linz AG-Generaldirektor Erich Haider.