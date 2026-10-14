In Ried
Nach Vandalismus: Firmen reinigen gratis
"Wir sind sprachlos. Und absolut entsetzt. Und auch wütend", schreibt die Stadtgemeinde in den sozialen Medien. Der Schaden im Rieder Stadtpark beschäftigt die Menschen seit Wochen. Bislang unbekannte Täter hatten junge Bäume umgetreten, Schilder herausgerissen und Hakenkreuze auf einem Kinderspielplatz hinterlassen. Zudem haben sie Parkbänke und Kunstwerke mit Graffiti beschmiert. Der Schaden liegt laut Stadt im fünfstelligen Eurobereich.
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Nun wollen zwei Firmen aus der Region helfen: Der selbstständige Gebäudereiniger Dewen Skowaisa kündigte an, die Graffitis gemeinsam mit einem zweiten Unternehmen kostenlos zu entfernen. Er lebe seit seiner Geburt in Ried im Innkreis, "so arg war’s noch nie", sagte Skowaisa gegenüber dem ORF Oberösterreich.
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