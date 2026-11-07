"Wolltet mich umbringen": Taucher-Streit eskaliert auf den Malediven

Vor den Malediven geraten mehrere Taucher unter Wasser in einen heftigen Streit. Einer der Männer soll dabei sogar nach dem Atemregler seines Kontrahenten gegriffen haben. Ein Video zeigt die dramatischen Szenen in rund 15 Metern Tiefe.

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Tauchlehrer Xiao Du war Ende Oktober gemeinsam mit einem Bekannten am beliebten Tauchplatz "Kuda Rah Thila" unterwegs. Dieser liegt zwischen den Malediven-Inseln Dhigurah und Dhangethi. Doch statt eines entspannten Ausflugs kam es plötzlich zur Auseinandersetzung mit drei anderen Tauchern.

Plötzlich eskaliert der Streit unter Wasser

Nach Angaben von Xiao näherten sich die Männer der Gruppe. Einer von ihnen soll den Tauchlehrer in etwa 15 Metern Tiefe weggestoßen haben. Als Xiao sich wehrte und die Flosse seines Gegenübers zur Seite drückte, spitzte sich die Situation weiter zu.

Ein weiterer Taucher, offenbar ein Guide einer anderen Gruppe, mischte sich ein. Er schwamm auf Xiao zu und packte ihn wiederholt am Arm. Auf den Videoaufnahmen ist zu sehen, wie die Männer unter Wasser miteinander streiten und wild gestikulieren.

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Besonders gefährlich wird es, als einer der Männer offenbar nach Xiaos Atemregler greift. Das Gerät versorgt Taucher unter Wasser mit Atemluft. Ein Angriff darauf kann lebensgefährlich werden. Schließlich gelingt es Xiao, sich aus der Situation zu lösen und zur Oberfläche aufzutauchen.

"Ihr habt versucht, mich umzubringen"

Doch auch nach dem Auftauchen ist der Streit nicht vorbei. Auf einem anderen Boot stellt Xiao die beteiligten Männer zur Rede. "Ihr seid auf mich zugekommen und habt mich festgehalten!", ruft er ihnen entgegen. Er wirft ihnen vor, nach seinem Mundstück gegriffen zu haben: "Ihr habt versucht, mich unter Wasser umzubringen – ihr zu dritt! Drei gegen einen!"

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Unternehmen schaltet Behörden ein

Da Xiao den Tauchgang im Rahmen eines Ausflugs der "Maldives Legend Fleet" unternommen hatte, äußerte sich auch das Unternehmen zu dem Vorfall. In einem Facebook-Statement erklärte es, man habe sich die Schilderungen der Gäste angehört und den Fall den zuständigen Behörden zur Untersuchung übergeben.

Laut dem Bericht von "The Sun" soll der Guide nach dem Vorfall suspendiert worden sein. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind Gegenstand der Untersuchung.