Zeitumstellung: Die Antworten auf die wichtigsten Fragen

Wie, wann und warum? Was du zur Rückkehr zur Winterzeit unbedingt wissen musst.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Jetzt wird es ernst: In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober kehren wir zur Winterzeit zurück. Auch wenn die Zeitumstellung jedes Jahr wiederkehrt, stehen viele Menschen jedes Mal aufs Neue vor denselben Fragen.

Wann hört das auf?

Auf eine Frage haben wir leider keine Antwort: Seit Jahren wird über die Abschaffung der Zeitumstellung diskutiert und die Politik kommt auf keinen grünen Zweig. Das Ganze geschieht auf EU-Ebene und die 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union können sich auf keine dauerhafte Zeitzone einigen. Wann die Zeitumstellung, die eigentlich keiner will, Geschichte ist, steht also in den Sternen.

Fragen über Fragen

Wann genau wir die Uhren auf Winterzeit umstellen, in welche Richtung wir den Zeiger drehen und was das für unsere Gesundheit bedeutet, beantworten wir dir hier:

Wann stellen wir um? Die Uhren werden am Sonntag, 25. Oktober 2026 um 3 Uhr früh auf 2 Uhr zurückgestellt.

Die Uhren werden am Sonntag, 25. Oktober 2026 um 3 Uhr früh auf 2 Uhr zurückgestellt. Vor oder zurück? Die Uhren werden um eine Stunde zurückgedreht. Es ist jetzt morgens also früher hell, dafür abends auch früher dunkel.

Die Uhren werden um eine Stunde zurückgedreht. Es ist jetzt morgens also früher hell, dafür abends auch früher dunkel. Kann ich länger oder kürzer schlafen? Du kannst eine Stunde länger schlafen.

Du kannst eine Stunde länger schlafen. Wie kann ich mir das merken? Es gibt ein paar Eselsbrücken, die dir helfen. Zum Beispiel sagt man: "Im Frühjahr stellt man die Gartenmöbel vor das Haus (Uhr vorstellen). Im Herbst stellt man sie zurück in den Schuppen (Uhr zurückstellen)."

Es gibt ein paar Eselsbrücken, die dir helfen. Zum Beispiel sagt man: "Im Frühjahr stellt man die Gartenmöbel vor das Haus (Uhr vorstellen). Im Herbst stellt man sie zurück in den Schuppen (Uhr zurückstellen)." Warum stellen wir die Zeit um? Eingeführt wurde die Zeitumstellung, um das Tageslicht länger nutzen zu können und so Energie zu sparen. Das war übrigens eine Fehlannahme - was wir beim Licht sparen, verbrauchen wir dafür beim Heizen.

Eingeführt wurde die Zeitumstellung, um das Tageslicht länger nutzen zu können und so Energie zu sparen. Das war übrigens eine Fehlannahme - was wir beim Licht sparen, verbrauchen wir dafür beim Heizen. Was ist die Normalzeit? Was wir die Winterzeit nennen, ist die Normalzeit. Offiziell wird sie Mitteleuropäische Zeit oder MEZ genannt. Die Sommerzeit heißt folglich Mitteleuropäische Sommerzeit oder MESZ.

Was wir die Winterzeit nennen, ist die Normalzeit. Offiziell wird sie Mitteleuropäische Zeit oder MEZ genannt. Die Sommerzeit heißt folglich Mitteleuropäische Sommerzeit oder MESZ. Schadet die Zeitumstellung der Gesundheit? Leider ja. Viele Menschen leiden nach der Zeitumstellung unter einem Mini-Jetlag. Die Folgen sind Schlafstörungen, Müdigkeit, Gereiztheit und Konzentrationsschwäche. Studien belegen, dass es am Montag nach der Zeitumstellung zu mehr Verkehrsunfällen und Herzinfarkten kommt.

Die Zeitumstellung ist ein Übel, mit dem wir, wie es ausschaut, noch eine Weile leben müssen. Es sei denn, die Politiker einigen sich doch noch ...