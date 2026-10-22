Mädchen (11) mit zwei Hunden im Kofferraum

Ein bizarrer Unfall ereignete sich auf der B320 im Bezirk Liezen: Nach dem Crash zwischen einem Pkw und einem Lkw wurde ein Mädchen, das im Kofferraum zwischen zwei Hunden gesessen war, schwer verletzt.

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Stmk. Zu der Frontalkollision bei Schladming war es Mittwoch am späten Nachmittag gegen 18.00 Uhr gekommen: Dabei krachte ein völlig überfüllter Kombi eines 40-jährigen Deutschen - in dem für fünf Personen zugelassenen Wagen waren sechs Menschen und zwei Hunde - aus noch ungeklärter Ursache gegen einen entgegenkommenden Lkw.

Das Führterhaus des Sattelschlappers kippte um. © FF Schladming

Bei der Kollision wurde ein elfjähriges Mädchen, das sich gemeinsam mit zwei Hunden im Kofferraum befunden hatte, aus dem Pkw geschleudert. Der Teenie erlitt ebenso wie ein 67-jähriger Beifahrer schwere Verletzungen - beide wurden nach der Erstversorgung im DKH Schladming mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen. Die Hunde wurden von einem Tierarzt behandelt.

Der Lkw durchbrach eine Leitschiene, geriet auf den Grünstreifen und kam seitlich zum Liegen. Der Lenker aus Salzburg (44) blieb unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Schladming war mit 30 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen vor Ort und pumpte den Dieseltank des Lkw ab. Die B320 musste vollständig gesperrt werden.