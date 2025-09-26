145 Jahre Duftkultur – Nägele & Strubell feiert Jubiläum

Seit 1880 prägt Nägele & Strubell die österreichische Beauty-Landschaft – zunächst als Hoflieferant, heute als Premium-Anbieter mit internationaler Vernetzung.

Zum 145-jährigen Jubiläum zeigt sich das Familienunternehmen nicht nur traditionsbewusst, sondern auch wirtschaftlich bestens aufgestellt. Seit 1880 begleitet Nägele & Strubell die schönen Seiten des Lebens – mit edlen Düften, hochwertiger Pflege und einem Gespür für das, was Menschen zum Strahlen bringt. In diesem Jahr feiert die traditionsreiche Parfümerie ihr 145-jähriges Bestehen – stilvoll, charmant und mit einem Blick nach vorne.

Geschäftsführer Silvia Schwab-Stubenvoll & Georg Oelschlägel © Nägele & Strubell

Von der Hoflieferantenzeit zum Beauty-Imperium

Was 1880 als Gemischtwarenhandlung „Zum Genfer Kreuz“ am Wiener Graben 27 begann, entwickelte sich rasch zur bevorzugten Adresse der feinen Gesellschaft. Gründer August Nägele und Moritz Richard Strubell erkannten früh die Liebe der Wienerinnen und Wiener zum Luxus. Neben Pudern, Cremes und Mundwasser gehörten auch handgezogene Kerzen aus eigener Manufaktur sowie Eaux de Colognes zum Sortiment. Bald trug das Haus den prestigeträchtigen Titel „K. u. K. Hoflieferant“ – Auszeichnung und Verpflichtung zugleich.

Heute, 145 Jahre später, zählt Nägele & Strubell zu den führenden Premium-Parfümerien im Land – und hebt sich in einem stark konsolidierten Markt bewusst von internationalen Ketten ab und steht wie kaum ein anderes Unternehmen für gelebte Duftkultur, Verwöhnkompetenz und kompromisslose Qualität.

Nägele & Strubell flagship Store am Graben in Wien 1 © Nägele & Strubell

Tradition trifft Zeitgeist

Im Laufe der Jahrzehnte hat sich vieles verändert – nicht aber der Kern der Marke: Exklusivität, höchste Kundenorientierung und ein feines Gespür für Trends. Nach dem Zweiten Weltkrieg führten die Familien Prandstetter und Payer das Unternehmen in eine neue Ära, setzten auf Internationalität und moderne Sortimente. Seit den 1990er Jahren lenkt die Familie Oelschlägel die Geschicke von Nägele & Strubell.

„Nägele & Strubell ist mehr als eine Parfümerie – es ist ein Ort, an dem Menschen sich und ihre Individualität zelebrieren dürfen. Unser Anspruch ist es, jeden Tag aufs Neue echte Begeisterung auszulösen – mit Beratung, die nicht nur informiert, sondern inspiriert“, betont Geschäftsführer Georg Oelschlägel.

145 Jahre Nägele & Strubell © oe24

Marktposition und Expansion

Mit 17 Standorten in Österreich, knapp 200 Beschäftigten und den Nischenduft-Parfümerien „Le Parfum“ und „Parfümerie Antos“ in Wien, der Parfümerie „Hyazinth“ in der Schweiz sowie dem deutschen Online-Shop „Aus Liebe zum Duft“. hat sich das Unternehmen zu einem relevanten Player im DACH-Raum entwickelt. Während der klassische Parfümerie-Markt zunehmend unter Preisdruck steht, positioniert sich Nägele & Strubell im Premium- und Nischensegment. Die Verantwortung gegenüber den Beschäftigten ist den Eigentümern bewusst: „Unsere Teams sind unser wertvollstes Kapital – wir arbeiten auf Augenhöhe, pflegen Teamgeist und setzen den Menschen in den Mittelpunkt unseres Handelns“, heißt es aus der Geschäftsführung.

Wirtschaftliche Stabilität durch Differenzierung

Während der Onlinehandel die Branche umwälzt, setzt Nägele & Strubell auf ein hybrides Modell: exklusive Stores mit Serviceangeboten und parallel der digitale Vertrieb über den deutschen Shop „Aus Liebe zum Duft“. Diese Doppelstrategie sichert Marktanteile – und ermöglicht Skalierung über die Grenzen Österreichs hinaus.

Besonders die handverlesene Auswahl sorgt für klare Differenzierung. Auf internationalen Fachmessen in Mailand, Cannes, Florenz oder Übersee sondiert das Management laufend neue Marken. Im Portfolio finden sich exklusive Nischendüfte wie Xerjoff, Parfum de Marly oder Byredo sowie High-End-Pflegekonzepte von Sisley, Valmont oder Augustinus Bader.

„Wir verstehen unsere Parfümerien als Zuhause der Schönheit – ein Ort, an dem man sich willkommen, gesehen und bestens umsorgt fühlt. Ob bei der Pflegeberatung, einer Duftreise, Make-up-Empfehlungen oder im Kosmetiksalon – unsere Kundinnen und dürfen sich auf höchste Professionalität mit Herz verlassen“, betont Geschäftsführerin Silvia Schwab-Stubenvoll. www.naegelestrubell.at

Beauty-Kabine im Flagship Store am Graben in Wien 1 © Nägele & Strubell

Mehr als nur Beratung

Neben Duft- und Pflegeexpertise bietet Nägele & Strubell ein breites Serviceportfolio:

• Make-up-Services durch professionelle Visagist:innen

• Kosmetikbehandlungen, Maniküren und Pediküren in zehn exklusiven Beautysalons

• Augenbrauen- und Wimpernservices

• Persönliche Beratung per Telefon oder über Bestellservice für Zuhause

Nägele & Strubell auf einen Blick

• Gründung: 1880, Wien

• Gründer: August Nägele & Moritz Richard Strubell

• Eigentümerfamilie: Oelschlägel (seit 1994)

• Mitarbeiter:innen: ca. 200

• Standorte: 17 Beauty-Boutiquen in Österreich

• Weitere Marken:

o „Le Parfum“ (Wien)

o „Parfümerie Antos“ (Wien)

o „Parfümerie Hyazinth“ (Schweiz)

o Online-Shop „Aus Liebe zum Duft“ (Deutschland)

• Positionierung: Premium- und Nischensegment im Parfümerie- und Beautymarktsowie • Sortimentsschwerpunkte:o Exklusive Nischendüfte (u. a. Xerjoff, Parfum de Marly, Byredo)o Luxus-Pflegekonzepte (u. a. Sisley, Valmont, Augustinus Bader)o Serviceangebote: Kosmetik, Make-up, Maniküre, Pediküre, Augenbrauen- & Wimpernservices