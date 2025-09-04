163.300 Zuseher beim oe24.TV-Sommergespräch mit Herbert Kickl

3,9 Prozent Marktanteil beim Interview mit FPÖ-Chef am Mittwochabend

Wien. Sensationelles Quoten-Finale für die Sommergespräche auf oe24.TV: Beim Sommergespräch mit FPÖ-Chef Herbert Kickl am Mittwochabend waren laut Teletest 163.300 Zuseher dabei (NRW, 12+), der Markanteil lag bei 3,9 Prozent. Bei der darauffolgenden Analyse mit Peter Westenthaler und Josef Cap sahen 107.000 Österreicher zu. Von 21.00 bis 0.00 Uhr lag der Marktanteil bei 4,1 Prozent (12+). Der Tagesmarktanteil von oe24.TV lag am Mittwoch bei 2,4 Prozent (12+), in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen waren es 2,2 Prozent.

Damit war das Interview von Herbert Kickl heuer das quotenstärkste Sommergespräch auf oe24.TV. Das oe24.TV-Sommergespräch mit Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) sahen 82.600 Österreicher, bei Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) waren 76.400 Zuseher live dabei (NRW, 12+). Insgesamt verfolgten heuer 389.000 Zuseher die Sommergespräche auf oe24.TV (kum. RW 12+).

Besonders stark sind auch die digitalen Zugriffe: Auf oe24.at und YouTube wurden die Videos der oe24.TV-Sommergespräche mehr als 500.000 Mal abgerufen.

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius M3, Zeitschiene vorläufig gewichtet, DRW Kickl 84.100, Babler 30.900, Stocker 26.800, Cap 57.500 Personen (12+). kum. RW: weitester Seherkreis (mind. 1 Sendung kurz gesehen, inkl. WH)