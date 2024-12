400 Millionen Euro: Black Friday als Turbo für 1. Advent-Shopping-Samstag

Der erste Einkaufssamstag vor dem Heiligen Abend wurde ein Erfolg.

"Es war ein guter Start in das Weihnachtsgeschäft", zeigt sich der Geschäftsführer des Handelsverbandes, Rainer Will, im oe24-Talk zufrieden. Wie bereits berichtet, darf sich der Handel dank der vielen Rabatte im Zuge des Black Fridays über Mehreinnahmen von bis zu 400 Millionen Euro freuen. "Die Prognose dürfte sich erfüllt haben", so Will. So soll jeder sechste von zehn Österreichern bis zum morgigen Cyber-Monday im Durchschnitt 265 Euro für Geschenke ausgeben. Neben den traditionellen Rennern wie Textilien, Kosmetik und Elektronik ist die Nachfrage nach KI-gesteuertem Spielzeug heuer sehr groß.

"Erwartungen übertroffen"

Nicht nur auf den großen Wiener Einkaufsstraßen war die Stimmung gut, auch bei den zahlreichen Weihnachtsmärkten in den Bundesländern wurde Ausschau nach Geschenken gehalten. So nutzten im Burgenland viele den Samstag für einen Bummel in den Einkaufsstraßen und -zentren. Im Designer Outlet Parndorf sah General Manager Mario Schwann seine Erwartungen übertroffen. "Bis jetzt war es ein großartiger Tag", sagte Schwann am Samstagnachmittag über die Besucherfrequenz in Parndorf. Sollte es so weitergehen, könnte man das bisher erfolgreichste Weihnachtsgeschäft noch einmal toppen, meinte er.

Endlich gute Nachrichten für den heimischen Handel, der von der Teuerungskrise noch immer stark betroffen ist. Dass die Zahlen aber am Ende des Jahres positiv sein könnten, glaubt Will aber fest: "Die Richtung stimmt auf jeden Fall."