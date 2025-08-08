60 Jahre Confiserie Holzermayr: Eine süße Legende in Salzburg

Tradition, Handwerk und Pralinenkunst – die Confiserie Holzermayr – eine Institution süßer Handwerkskunst blickt auf ihr 160-jähriges Bestehen in der Stadt Salzburg zurück.

Historische Aufnahme der Confiserie Holzermayr © Holzermayr

In der Mozartstadt, Am Alten Markt 7, verführt das Traditionshaus seit 1865 mit handgefertigten Pralinen, Mozartkugeln und Bonbons aus Meisterhand – damals wie heute ein Symbol für Qualität, Leidenschaft und Salzburger Lebensgefühl.

Firmengründer Josef Holzermayr © Josef Holzermayr

Vom Lebzelter zum k. u. k. Hoflieferanten

Begonnen hat alles im Jahr 1865 in Werfen, als Josef Holzermayr mit Lebkuchen, Wachsfiguren und Zuckerwaren auf Märkten und Festen für Aufsehen sorgte. Sein handwerkliches Können und der hohe Qualitätsanspruch sprachen sich bald herum – sogar bis zum kaiserlichen Hof. Die Verleihung des Titels k. u. k. Hoflieferant war nicht nur eine Ehre, sondern ein Meilenstein auf dem Weg zur süßen Legende. „Mein Ur-Urgroßvater war ein Mann mit Vision und Geschmack – sein Anspruch an Qualität und Handwerk begleitet uns bis heute täglich“, erzählt Alexander Truschner, Urenkel des Gründers und leitender Mitarbeiter im Familienbetrieb.

Salzburger Mozartkugel wird nach dme Originalrezept von 1880 gefertigt. © Nikolaus Faistauer Photography

Wo die Mozartkugel ihren Weg nahm

Die berühmte Mozartkugel – heute weltbekannt – hat ebenfalls ihre Wurzeln im Haus am Alten Markt. Erfunden wurde sie 1880 von Konditor Rudolf Baumann, über die Jahre weitergegeben und schließlich in die Hände der Confiserie Holzermayr gelegt. Dort wird sie bis heute nach Originalrezept von 1880 gefertigt: von Hand, aus feinster dunkler Schokolade, zartem Pistazienmarzipan und edlem Nougat – verpackt im typischen Holzermayr -Silberstanniol mit dem blauen Mozartkopf.

Generationen mit Geschmack

Was Holzermayr so besonders macht, ist nicht nur die Qualität der Produkte, sondern auch die Geschichte der Familie dahinter. Über sechs Generationen hinweg wurde das Unternehmen mit Herz, Weitblick und viel Engagement geführt. Namen wie Maria und Elisabeth Holzermayr stehen für unternehmerische Stärke in schwierigen Zeiten – heute führen Gabriele Truschner-Rossmann und ihr Sohn Alexander Truschner die Confiserie mit Liebe zum Detail weiter. „Wir verstehen uns als Bewahrer einer kulinarischen Tradition – und gleichzeitig als Gestalter zeitgemäßen Genusses“, betont Alexander Truschner.

Sie gehört zu Salzburg die Mozartkugel der Confiserie Holzermayr. © Josef Holzermayr

Schokolade trifft Zeitgeist

Wer das Geschäft betritt, taucht ein in eine Welt der Sinne: Über 50 Pralinensorten, von Frischrahm bis Salzkaramell, locken mit feinstem Geschmack. Dazu saisonale Highlights, nostalgische Bonbons aus dem Zuckerständer der 50er – und die berühmte Tafel Noir mit 99 % Kakao für Puristen. Jeder Artikel erzählt eine Geschichte – und macht das Traditionshaus zu einem Ort voller Genuss und Erinnerung.

Schokolade, Pralinen und Zuckerl - ein Paradies für Naschkatzen © Josef Holzermayr

Ein süßer Fixpunkt im Herzen Salzburgs

Die Confiserie Holzermayr ist weit mehr als ein Geschäft – sie ist ein Stück Salzburg. Gegenüber vom Café Tomaselli gelegen, im historischen Gewölbe am Alten Markt, lädt sie Einheimische wie Besucher zum Verweilen und Naschen ein. Ein Ort, an dem Zeit stillzustehen scheint – und wo jede Praline eine kleine Zeitreise ist.

160 Jahre süßer Genuss – und kein bisschen altmodisch: Die Confiserie Holzermayr beweist, dass echte Handwerkskunst nie aus der Mode kommt. Wer das Besondere sucht, wird hier fündig – im Laden in der Salzburger Altstadt oder online unter www.holzermayr.at

Eine Versuchung sicher wert…