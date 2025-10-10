Alles zu oe24VIP
60 Jahre EF – Bildung, die Grenzen überwindet
© EF

Sprachreisen

60 Jahre EF – Bildung, die Grenzen überwindet

10.10.25, 16:22
Die internationale Bildungsorganisation EF (Education First), die auch hierzulande tätig ist, feiert sechs Jahrzehnte internationaler Bildung, kultureller Begegnung und sprachlicher Vielfalt.

Lernen in kleinen Gruppen

Lernen in kleinen Gruppen

© EF

Unter dem Motto „60 Jahre EF – Bildung mit Weitblick“ blickt das Unternehmen auf eine einzigartige Erfolgsgeschichte zurück und zeigt, wie Bildung Brücken zwischen Generationen, Kulturen und Ländern schlägt.

Nach dem Sprachunterricht, gemeinsam auf Sightseeing-Tour

Nach dem Sprachunterricht, gemeinsam auf Sightseeing-Tour

© EF

Von der Vision zum Global Player
Was 1965 mit einer kleinen Sprachreise schwedischer Schüler:innen nach England begann, ist heute ein globales Netzwerk für internationale Bildung: EF ist in 114 Ländern aktiv, betreibt rund 50 eigene Sprachschulen weltweit und beschäftigt über 52.000 Mitarbeitende. Der Erfolg basiert auf einem durchgängigen Ansatz – von der Reiseplanung über den Sprachkurs bis zur Rückkehr. EF steht dabei für sprachliche Exzellenz, interkulturelles Verständnis und persönliches Wachstum durch Auslandserfahrungen.

Lena Buchegger, Country Managerin Österreich.

Lena Buchegger, Country Managerin Österreich.

© EF

Bildung, Begegnung, Begeisterung – seit 60 Jahren
Seit seiner Gründung bietet EF Programme, die Lernen, Reisen und persönliche Entwicklung verbinden. Ob Sprachreisen, Gap Year, High School Exchange Year oder Work & Study – alle Programme fördern Selbstvertrauen und Weltoffenheit. „Österreichische Schüler ins Ausland zu begleiten heißt, ihnen weit mehr als Sprachkenntnisse mitzugeben. Es bedeutet, ihre Neugier zu fördern, ihr Selbstvertrauen zu stärken und ihnen echte interkulturelle Erfahrungen zu ermöglichen. Eine Sprachreise prägt – oft ein Leben lang. Wir bieten Sprachreisen für alle Altersgruppen an – vom Schulalter bis hin zu Programmen speziell für Erwachsene und Senioren“, sagt Lena Buchegger, Country Manager EF Österreich.

Angebote für alle Altersgruppen

Angebote für alle Altersgruppen

© EF

Der Blick nach vorn: Sprachtrends der Zukunft
EF nutzt das Jubiläum auch, um die Zukunft des Sprachenlernens zu beleuchten. Eine aktuelle Umfrage unter über 1.000 Studierenden an europäischen EF-Campussen zeigt, welche Sprachen 2026 besonders gefragt sind:

  • Englisch bleibt für fast 80 % die wichtigste Sprache für die Zukunft.
  • Französisch gilt als die romantischste Sprache.
  • Spanisch macht laut Umfrage am meisten Freude.

Seit 2019 ist das Interesse an europäischen Sprachen deutlich gestiegen – etwa um +123 % für Italienisch in Rom, +88 % für Spanisch in Málaga und +47 % für Französisch in Nizza. Diese Trends zeigen: EF bleibt am Puls der Zeit und gestaltet auch künftig die globale Bildung von morgen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

