9,5 Mio. Euro Schulden: Nächstes Familienunternehmen pleite

Das nächste Opfer der Insolvenzwelle: Das oberösterreichische Familienunternehmen Hydrac aus Neuzeug ist pleite. Der Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren und Lkw leidet unter der sinkenden Nachfrage, Kostensteigerungen und einem Zahlungsausfall.
Bauen Zusätze für Traktoren und Lkw
Das Familienunternehmen ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Lkw, die wichtigsten Produkte sind Winterdienstgeräte und Frontlader für Traktoren. Als Ursachen der Zahlungsunfähigkeit werden im Insolvenzantrag sinkende Nachfrage am Traktormarkt, die allgemeine Kostenentwicklung und ein Zahlungsausfall im Rahmen eines großen ausländischen Auftrags genannt.
Eine Fortführung des Unternehmens ist geplant. Allerdings will man sich stärker auf den Kommunalbereich fokussieren.