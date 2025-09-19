Alles zu oe24VIP
traktor salzstreugerät
© Getty Images (Symbolbild)

Insolvenzwelle

9,5 Mio. Euro Schulden: Nächstes Familienunternehmen pleite

19.09.25, 16:10
Das nächste Opfer der Insolvenzwelle: Das oberösterreichische Familienunternehmen Hydrac aus Neuzeug ist pleite. Der Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren und Lkw leidet unter der sinkenden Nachfrage, Kostensteigerungen und einem Zahlungsausfall.

Der Landtechnikhersteller Hydrac Pühringer GmbH & Co KG aus Neuzeug ist insolvent. Am Freitag wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Steyr eröffnet, berichtete der KSV1870. Demnach sind 52 Dienstnehmer und 170 Gläubiger betroffen. Aktiva von rund 1,13 Mio. Euro stehen 9,53 Mio. Euro Passiva gegenüber. 

Bauen Zusätze für Traktoren und Lkw

Das Familienunternehmen ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Lkw, die wichtigsten Produkte sind Winterdienstgeräte und Frontlader für Traktoren. Als Ursachen der Zahlungsunfähigkeit werden im Insolvenzantrag sinkende Nachfrage am Traktormarkt, die allgemeine Kostenentwicklung und ein Zahlungsausfall im Rahmen eines großen ausländischen Auftrags genannt.

Eine Fortführung des Unternehmens ist geplant. Allerdings will man sich stärker auf den Kommunalbereich fokussieren.

