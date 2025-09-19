Alles zu oe24VIP
Abnehmen Gewicht Pille
© Getty

Schlucken und fasten

Abnehmtablette schickt Aktie von Novo Nordisk in die Höhe

19.09.25, 14:30
Teilen

Novo Nordisk explodiert an der Börse: 12 % Plus dank neuer Pille 

Der dänische Pharmariese Novo Nordisk schießt an der Börse durch die Decke! Die Aktie kletterte diese Woche um satte zwölf Prozent auf 53,06 Euro – dank sensationeller Studiendaten zur neuen Wegovy-Pille, die das Abnehmen revolutioniert.

Neue Wegovy-Pille: Oral einnehmen und abnehmen

Die Ergebnisse überzeugen auf ganzer Linie: Studienteilnehmer verloren über 64 Wochen durchschnittlich 16,6 % ihres Körpergewichts, mehr als ein Drittel verlor sogar 20 %. Die orale Variante kommt damit fast an die Wirkung der Injektionsversion heran und könnte den Markt komplett umkrempeln.

Aktie war bereits bei über 130 Euro

Die Pharma-Aktie erreichte im Jahr 2024 schon über 130 Euro. Für ein Comeback gibt es aber keine Garantie.

