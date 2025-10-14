Alles zu oe24VIP
Abgemagert: Benko vom Knast gezeichnet

Sichtlich erschlankt

Abgemagert: Benko vom Knast gezeichnet

14.10.25, 09:14
Der Signa-Gründer wirkt sichtlich erschlankt. 

Der Prozess gegen den gestrauchelten früheren Immobilien-Tycoon und Signa-Gründer René Benko hat Dienstagvormittag am Landesgericht Innsbruck begonnen. Der in Untersuchungshaft sitzende 48-Jährige wurde unter heftigem Blitzlichtgewitter in den Großen Schwurgerichtssaal geführt und blieb äußerlich regungslos.

Benko hat in der U-Haft offenbar stark abgenommen und wirkt sichtlich erschlankt.

Abgemagert: Benko vom Knast gezeichnet
© apa

Abgemagert: Benko vom Knast gezeichnet
© apa

Abgemagert: Benko vom Knast gezeichnet
© apa

Benko_Gericht
© oe24

Dem Tiroler wird vorgeworfen, Vermögenswerte im Ausmaß von rund 660.000 Euro dem Zugriff seiner Gläubiger entzogen zu haben. Ihm drohen bis zu 10 Jahre Haft.

