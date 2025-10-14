Diese 8 Zeugen können Benko vor Gericht vernichten

Der gestrauchelte frühere Immobilien-Tycoon und Signa-Gründer René Benko muss sich ab Dienstag in einem ersten zweitägigen Prozess am Landesgericht Innsbruck wegen des Verdachts der betrügerischen Krida verantworten.

Dem 48-jährigen Tiroler wird vorgeworfen, Vermögenswerte im Ausmaß von rund 660.000 Euro dem Zugriff seiner Gläubiger entzogen zu haben, indem er sie in Gesellschaften und Privatstiftungen sowie zu seiner Mutter "beiseite schaffte" bzw. verschob.

Während am ersten Tag nur Plädoyers und Benkos Befragung geplant sind, könnten am Mittwoch acht geladene Zeugen den Milliarden-Pleitier schwer belasten. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die Infografik zeigt vier bekannte Stiftungen im Umfeld von Rene Benko mit Gründungsjahr, Sitz und aktuellen rechtlichen Verfahren. Zwei Stiftungen sitzen in Innsbruck, zwei in Liechtenstein. Die Familie Benko Privatstiftung befindet sich im Konkursverfahren. Die Laura Privatstiftung ist von zwei Klagen betroffen. Die INGBE Stiftung steht unter Klage des Masseverwalters. Quelle: Wirtschafts-Compass/Medienberichte.

Signa-Finanzchef, Benkos Mutter und Schwester

Allen voran der ehemalige Signa-Finanzchef Manuel Pirolt (42) dürfte brisante Details enthüllen. Als langjähriger Vorstand der Laura-Privatstiftung – Benkos zentraler „Geldbunker" – kennt er die internen Geldflüsse genau. Pirolt musste selbst im März 2025 Insolvenz anmelden und hat seine Funktionen in der Benko-Stiftung schrittweise zurückgelegt.

Blanko-Unterschriften der Mutter

Besonders heikel: Auch Benkos Mutter Ingeborg (75) und seine Schwester (43) stehen auf der Zeugenliste. Die pensionierte Kindergärtnerin sorgte als mutmaßliche „Stroh-Mama" im komplexen Finanzkonstrukt wiederholt für Schlagzeilen. Auf dem Laptop der Schwester wurden Blanko-Unterschriften der Mutter sichergestellt. Beide werden voraussichtlich von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen.

Eine sichergestellte WhatsApp-Nachricht der Schwester an Benko vom 22. November 2023 – kurz nach der Signa-Pleite – spricht Bände, wie News berichtete: „€ 3 Mio sind als ,Ausschüttung' auf Mamas Konto eingegangen. Wieviel willst du weiter schicken? Und welcher Verwendungszweck? Schenkung?" Die Nachricht dokumentiert, wie Benko offenbar noch während der Insolvenz Millionenbeträge verschoben hat.

Benkos „Unterschriftenaugust" packt aus

Weitere Schlüsselzeugen sind Signa-Holding-Chef Marcus Mühlberger (63), der sich selbst als „Unterschriftenaugust" bezeichnete, wie News enthüllte, und Chefcontroller Arthur A., der sein Wissen bereits bereitwillig mit den Ermittlern geteilt hat. Auch Masseverwalter Andreas Grabenweger wird aussagen – er erlangte Bekanntheit, als er feststellen musste, dass Benko trotz Pleite weiterhin mit einem beschlagnahmten Motorboot über den Gardasee schipperte. Zwei Buchhalterinnen, Patricia M. und Sandra K., runden die Zeugenliste ab.

Der Innsbrucker Prozess markiert nur den Auftakt eines größeren Prozessreigens für den gefallenen Signa-Gründer. Das Ausmaß des Zusammenbruchs ist gewaltig: Seit Ende 2023 meldeten bereits 156 Signa-Gesellschaften Insolvenz an – 138 in Wien und 18 in Innsbruck.