Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 28.250 aktien up +5.41% Andritz AG 61.70 aktien up +0.57% BAWAG Group AG 112.30 aktien up +1.17% CA Immobilien Anlagen AG 23.860 aktien up +4.1% CPI Europe AG 15.880 aktien up +2.12% DO & CO Aktiengesellschaft 180.80 aktien up +0.44% EVN AG 26.500 aktien up +2.51% Erste Group Bank AG 90.80 aktien up +1.91% Lenzing AG 22.500 aktien up +2.97% OMV AG 48.420 aktien up +1.17% Oesterreichische Post AG 30.150 aktien up +1.86% PORR AG 28.900 aktien up +7.24% Raiffeisen Bank Internat. AG 33.720 aktien up +2.18% SBO AG 26.200 aktien down -1.13% STRABAG SE 76.00 aktien up +4.4% UNIQA Insurance Group AG 14.240 aktien up +2.3% VERBUND AG Kat. A 62.70 aktien up +0.48% VIENNA INSURANCE GROUP AG 45.850 aktien down -0.86% Wienerberger AG 29.100 aktien up +5.82% voestalpine AG 36.000 aktien up +5.02%
  1. oe24.at
  2. Business
Kopie von WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik und Gewerkschafter Mario Ferrari
© APA/HELMUT FOHRINGER

Einigung

Abschluss im Handel: Gehälter steigen 2026 um 2,55 Prozent

24.11.25, 18:28
Teilen

In der dritten Verhandlungsrunde für die rund 430.000 Angestellten und 20.000 Lehrlinge im Handel haben sich die Sozialpartner nach intensiver Verhandlungen auf einen Abschluss geeinigt. 

Ab dem 1. Januar steigen die Mindestgehälter in der Branche um 2,55%. Zudem bleibt die betragsmäßige Überzahlung erhalten, und die Gehälter werden auf den nächsten vollen Euro gerundet. 

Gehaltssteigerungen und nachhaltige Erhöhungen

Der Abschluss wird als Kompromiss in Anbetracht der aktuellen wirtschaftlichen Lage bezeichnet. Mario Ferrari, Chefverhandler der Gewerkschaft GPA, betonte, dass dieser Abschluss eine nachhaltige Verbesserung der Gehälter für die Beschäftigten garantiert.

Neue Samstagsregelung 

Ein weiterer Punkt betrifft die Samstagsregelung: Bisher gab es die Regel, dass auf einen gearbeiteten Samstag ein arbeitsfreier Samstag folgt. In Zukunft kann davon jedoch auf Antrag der Arbeitnehmerin und mit Zustimmung des Betriebsrats abgewichen werden, wobei die vollen kollektivvertraglichen Zuschläge für den Samstag weiterhin bezahlt werden müssen.

Lehrlingsförderung

Für Lehrlinge gibt es ebenfalls eine positive Nachricht: Der Lehrabschluss-Bonus wird erhöht – auf 250 Euro für einen ausgezeichneten Erfolg und 200 Euro für einen guten Erfolg. Dies soll ein zusätzlicher Anreiz für junge Menschen sein, eine Ausbildung im Handel zu beginnen und die anstrengende Arbeit in der Branche zu würdigen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden