Kopie von WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik und Gewerkschafter Mario Ferrari
© APA/HELMUT FOHRINGER

Wichtiges Treffen

Handel feilscht um KV-Abschluss: Droht Weihnachts-Streik?

24.11.25, 11:43 | Aktualisiert: 24.11.25, 13:27
Teilen

GPA-Chefverhandler: "Wenn das Angebot passt, können wir den Sack zumachen". WKÖ-Handelsobmann: Gesprächsbasis "extrem konstruktiv". Scheitern Verhandlungen heute, drohen Streiks.

Die dritte KV-Verhandlungsrunde für die rund 430.000 Handelsangestellten und 20.000 Lehrlinge ist am späten Montagvormittag gestartet. Gewerkschaft und Wirtschaftskammer schlossen eine Einigung heute nicht aus. "Wenn das Angebot passt, können wir den Sack zumachen", sagte GPA-Bundesgeschäftsführer Mario Ferrari vor Verhandlungsbeginn. WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik bezeichnete die Gesprächsbasis als "extrem konstruktiv".

WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik und Gewerkschafter Mario Ferrari

WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik und GPA-Bundesgeschäftsführer und gewerkschaftlicher Chefverhandler für den Handels-KV Mario Ferrari bei den KV-Verhandlungen Handel in Wien 

© APA/HELMUT FOHRINGER

Die Arbeitgeber hatten in der zweiten Verhandlungsrunde Mitte November ein Gehaltsplus von 2,25 Prozent angeboten. Für die Arbeitnehmervertreter war eine Erhöhung von 2,9 Prozent vorstellbar. Die den Verhandlungen zu Grunde liegende Jahresinflation liegt bei 3 Prozent. Nach der zweiten KV-Verhandlungsrunde hielt die Gewerkschaft bundesweit Betriebsversammlungen ab.

Gewerkschaft: KV-Abschluss muss "fair und nachhaltig" sein

Man habe aus den Betriebsversammlungen den Auftrag bekommen, "einen fairen und nachhaltigen KV-Abschluss" zu erreichen, sagte der gewerkschaftliche Chefverhandler Ferrari. Aufgrund der hohen Inflation musste der eigentlich für zwei Jahre abgeschlossene Handelskollektivvertrag neu aufgeschnürt werden. Die Sozialpartner hatten im Vorjahr vereinbart, dass bei einer Inflationsrate von 3 Prozent oder mehr im Zeitraum Oktober 2024 bis September 2025 die KV-Erhöhung für 2026 neu verhandelt werden muss.

WKÖ-Handelsobmann Trefelik verwies am Montag einmal mehr auf "vier Jahre Dauerkrise" im Handel. Er sei aber "hoffnungsfroh", dass man für den Handels-KV "eine Lösung" erarbeite. "Wichtig ist, dass wir ein Gesamtpaket machen."

Arbeitnehmervertreter fordern Rahmenrecht-Änderungen

Die Gewerkschaft fordert auch ein Recht auf Aufstockung der Arbeitszeit, wenn regelmäßig Mehrarbeit geleistet wird und eine 50-prozentige Zuschlagsregelung ab der ersten Mehrarbeitsstunde. Eine weitere Forderung sind zusätzliche dauerhafte Freizeittage.

